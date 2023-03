Sboccia la nuova stagione con la Primavera dell'orchestra Magliano

LARINO. Con “l’Orchestra Magliano” già “Gruppo di Interesse Comunale”, prima, e, con successiva nomina a firma del Ministero dei Beni Culturali: “Gruppo di Interesse Nazionale”, domenica 26 marzo alle ore 11:30 si confermano le bellezze e i tesori della città Frentana.

Comincia quindi, al Villino Petteruti Romano (già storica sede dell’unico Istituto Tecnico Agrario, unico della Regione Molise) lo sbocciare di una “nuova stagione” che augura i migliori auspici tra Scuola e Territorio e quale occasione migliore, se non il ritorno degli splendidi giovani dell'Orchestra Magliano dell’Istituto Omnicomprensivo Magliano di Larino.

Evento organizzato in collaborazione tra Istituzione Scolastica e Amministrazione Comunale di Larino, in perfetta linea sulle nuove indicazioni Ministeriali in merito ad una moderna visione della didattica, ossia all’invito a destrutturare le lezioni convenzionali, vivendo le attività in spazi aperti e siti storici.

Un invito ad una mattinata in un luogo simbolo della Città di Larino, per lasciarsi prendere dalla Bellezza dei giovani studenti.

Tra le “strategie” di conduzione del proprio mandato del Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Sacco, infatti, vi sono azioni volte a valorizzare e rilanciare sempre con più efficacia tutte le straordinarie risorse di una Scuola dalle molteplici potenzialità ubicata in una Città di grande pregio.

Organizzare in modo sistematico attività di raccordo tra Enti e Istituzioni evidenzia l’intelligenza di chi vuole adoperarsi con tutti i mezzi a propria disposizione per salvaguardare e incentivare il futuro delle nuove generazioni.

Il concerto dei ragazzi, sarà foriero di questi messaggi.

La cittadinanza è invitata.