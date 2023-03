“U Rellogge da’ Passione”, tre eventi da non perdere

“U Rellogge da’ Passione”: l'intervista a Nicolino Cannarsa

TERMOLI. Tutto è ormai quasi pronto. Dopo due mesi intensi di prove corali ed orchestrali, l’associazione teatrale “U battellucce Voci e coro del Popolo di Dio”, al 50% con la sua iniziale e storica formazione e per l’altro 50 % con nuovi adepti, è pronta a presentare la rappresentazione religiosa “U Rellogge da’ Passione” (L’Orologio della Passione).

La rappresentazione della Passione e morte di Gesù di Nazareth ora dopo ora, secondo la tradizione della pietà popolare, attraverso l’esecuzione dei canti popolari e la drammatizzazione delle letture dei passi evangelici in vernacolo termolese. I testi e la musica sono stati curati dal mentore di questo gruppo, Nicolino Cannarsa che, per le musiche, si è avvalso di un gruppo di musicisti termolesi di spiccato valore come il maestro Antonio Varanese al violino, Giuseppe Pranzitelli all’organo, alla chitarra Giuseppe Mastromatteo, alle percussioni Nicola Caravatta, al duduk (flauto armeno) Luca Mastrogiuseppe.

Le rappresentazioni in programma saranno tre. Si comincerà domenica 26 marzo alle ore 19.45 presso la chiesa San Francesco, la seconda martedì 28 alle 19 alla chiesa Santa Maria del Monte Carmelo e la terza, giovedì 30 marzo alle 19.45 presso la chiesa di San Timoteo.

Questa rappresentazione Nicolino Cannarsa, qualche decennio fa, già la propose in pubblico e fu davvero commovente e coinvolgente.

Oggi ha sentito l’obbligo di riproporla perché, la Pasqua che ci accingiamo a vivere con tutte le sue funzioni, è un momento molto sentito da tutto il popolo di Dio. Un momento di vicinanza e di avvicinamento dell’umanità intera, in un momento molto perturbato della nostra esistenza terrena. Mai come in questo momento, l’umanità ha bisogno di avvicinarsi l’uno all’altro e predicare un mondo che torni a respirare aria di pace, fratellanza e amore nel nome del nostro Salvatore Gesù.

