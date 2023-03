Gli studenti del "Majorana" di Termoli premiati all’Agri for food dell'UniMol

TERMOLI. “A new way to save our future” e “Alla ricerca del fermentatore incamiciato” sono i titoli dei due brevi filmati, realizzati dagli studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie dell’Istituto E. Majorana di Termoli, premiati oggi, nell’aula magna dell’Università del Molise, nell’ambito della quinta edizione della manifestazione Agri for food a cura del dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’UniMol.

Gli studenti seguiti dalle Professoresse Cristina Floro e Angelita Ferracuti e dal Professore Claudio Nuonno, hanno terminato il percorso del PCTO Food safety and biotecnology, iniziato a fine febbraio, con la realizzazione di due brevi e simpatici filmati apprezzati dal comitato scientifico dell’UNIMOL.

La quinta edizione di Agri for Food è stato un susseguirsi di riflessioni in riferimento alla Giornata mondiale dell’acqua, con seminari e workshop del dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimentazione e la presentazione delle varie facoltà.

I professori universitari hanno proiettato i nostri ragazzi, la cosiddetta “generazione plurals”, in un futuro dove, per combattere la crisi climatica e l’innalzamento della temperatura del nostro pianeta, occorrono ipotesi scientifiche e applicazioni di tecnologie innovative, supportate da nuove e complesse professionalità.

Emozionante la premiazione, momento di verifica importante per i ragazzi, che hanno ricevuto non solo l’attestato di partecipazione, ma anche delle piantine micorizzate al tartufo, fornite dal centro di ricerca e sperimentazione di Tartuficoltura di Campochiaro gestito dall’ ARSARP. Anche nel premio quindi un progetto da curare e piantine da far crescere con pazienza e perizia.

Nel filmato, gli studenti di quarta del Majorana hanno unito le esperienze svolte con i professori dell’Università del Molise con le tematiche della Green Chemestry e della Bioeconomia approfondite in aula. Hanno realizzato in laboratorio una bioplastica a partire dall’amido e poi le Drinky’s bubbles edibili al gusto di mela verde. Un vero e proprio esempio di packaging green con alginato di sodio e lattato di calcio, perché l’involucro del succo non solo è sostenibile, ma anche commestibile. Diverso il lavoro della classe quinta, che ha focalizzato il suo interesse sull’aspetto della produzione fermentativa di una birra, realizzando un filmato in chiave umoristica e corale, di tutta la classe che si accinge ad affrontare la maturità. Con un pizzico di leggerezza e simpatia sono diventati divulgatori scientifici, ben consapevoli che toccherà a loro, a breve, continuare il cambiamento per salvare il nostro pianeta.

I ragazzi dell’indirizzo di Chimica e Materiali del Majorana sono già alla seconda esperienza di PCTO con l’Università del Molise, un contatto stimolante, che arricchisce le loro conoscenze e le amplia con idee innovative.

I nostri studenti, con l’ausilio dei tutor, si inseriscono, grazie ai percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento, in un sistema quale quello universitario che li aiuta ad acquisire conoscenze utili all’elaborazione di un progetto personale, analizzando, da un lato, le situazioni oggettive di lavoro, gli aspetti positivi e i fattori di criticità del nostro territorio, e dall’altro le proprie caratteristiche soggettive, le potenzialità di apprendimento e le aspirazioni personali.

