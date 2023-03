Felici e connessi: over 65 a lezione nella caserma dei Carabinieri

LARINO. “Felici e connessi” e la caserma della Compagnia dei Carabinieri di Larino apre le porte alla popolazione over 65. Il progetto, iniziato nel 2021, nasce con il fine di aiutare la popolazione nella fase di digitalizzazione ed è stato realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, da Leonardo S.p.A. e dalla Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. Pubblicizzato mediante social e volantini, l’attività ha avuto l’obiettivo di ridurre il più possibile il “digital divide” del Paese, ovvero il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Le aree geografiche interessate sono state i territori con meno di ottomila abitanti e nella regione Molise è stato individuato il Comune di Larino come sito idoneo alla realizzazione del progetto.

Le attività, già proposte a livello nazionale in altre località con le caratteristiche di bassa densità demografica e con un tasso medio alto dal punto di vista anagrafico, sono state progettate per contribuire e rafforzare il senso di sicurezza della popolazione, migliorando il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzione. Una iniziativa che ha certamente contribuito ad avvicinare il cittadino allo Stato, attraverso la trasformazione di una zona della caserma dei Carabinieri di Larino in una vera e propria aula didattica, con banchi e cattedra e lavagna interattiva. 2 E così, per tre volte a settimana, gli over 65 sono tornati alunni tra i banchi, con tanto di computer, sinossi e materiale per studiare. La preparazione delle lezioni ha visto un test iniziale per tutti i partecipanti, utile a comporre le classi in base al livello di conoscenza del mondo digitale da parte dei partecipanti stessi. Le lezioni sono state tenute da due formatori di Leonardo, gli ingegneri Improta Ciro e Giustiniani Maurizio, della Fondazione Leonardo ed ha basato la didattica sulle competenze di elementari della cittadinanza digitale, sull’accesso ai servizi pubblici via internet, sui rischi digitali e sulle contromisure da adottare. Molte le domande dei frequentatori che, al suonar della campanella, hanno frequentato le lezioni imparando ad usare un dispositivo atto alla navigazione su Internet o ad installare e usare, sui vari dispositivi, il software necessario all’accesso alle applicazioni che forniscono i servizi in rete. Non sono mancate le lezioni sulle applicazioni accessibili via Internet che forniscono i servizi, sulla difesa dai rischi che si corrono usando servizi accessibili via internet e sui diritti e i doveri derivanti dalla cittadinanza digitale.

Saper comunicare in modo adeguato ed efficace mediante i sistemi fruibili via Internet e saper valutare l’affidabilità di una fonte di informazioni su Internet ha certamente incuriosito e sensibilizzato i frequentatori che hanno risposto con entusiasmo ed impegno. Durante le attività formative il Comandante della Compagnia di Larino ha condiviso con i frequentatori, interventi sull’allarmante fenomeno delle truffe in danno di anziani e di persone sole, per una sensibilizzazione delle fasce più deboli della popolazione, purtroppo sempre più spesso vittime di tali azioni criminose. Al termine del corso si è tenuto un esame e la consegna degli attestati, con una promozione a pieni voti per tutti i partecipanti.