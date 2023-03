Da dipendente Fiat a premiata scrittrice, Angela Casalanguida protagonista a Napoli

PETACCIATO. Un momento speciale nella vita di Angela Casalanguida, che domani, a Napoli, prenderà parte alla cerimonia di premiazione di un prestigioso concorso letterario.

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 16, presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, Piazza Municipio a Napoli si terrà la premiazione dei finalisti del premio Concorso letterario “Io donna dico no, libera di scegliere”. In memoria di Nunzia Castellano, vittima di femminicidio. Tra i finalisti di questo importante premio c’è anche una fetta di basso Molise, rappresentato da Angela Casalanguida di Petacciato, la quale in questo premio è arrivata con due suoi libri in finale tra 14 finalisti: “Ti amo da morire” e “Sara”. Angela, che ha già pubblicato quattro libri, diciamo che tra le altre cose è stata dipendente dello stabilimento Fiat di Termoli e tra un turno di lavoro e un altro, aveva anche l’ispirazione di scrivere romanzi che tra le altre cose hanno ricevuto attestati e premi da critici letterari e questo suo essere tra i finalisti di questo prestigioso premio in terra partenopea in una location incantevole ne è la riprova. Ma Angela non è stata ferma l’estate scorsa è stata a Roma nel programma estivo culturale dell'estate Romana dove a Borgo Ripa, in Trastevere ha presentato: “La dolcezza del sale”. A Termoli lo scorso anno nel concorso: Gente di mare, un suo racconto si è aggiudicato il terzo posto.

Dal 13 al 16 aprile sarà a Napoli alla fiera dell'editoria. Suoi romanzi saranno presenti in due stand, quello della casa editrice e in quello dell'agenzia letteraria Segnalini. Lo scorso anno ha partecipato alla fiera del libro di Torino con il romanzo la dolcezza del sale a Roma alla fiera dell'editoria a dicembre è stato presentato il mio ultimo romanzo: Il Coraggio di Brianna, il prossimo 13 aprile parteciperà anche ad un'altra manifestazione. Al comune di Vella, Napoli, sono finalista in un altro concorso letterario. Con il tema: il cambiamento. Ha pubblicato fino adesso 4 romanzi ho curato due antologie per la Pav edizioni, casa editrice con cui pubblica. Ha partecipato a vari concorsi letterari ed ora aspettiamo buone nuove da questo concorso napoletano.

