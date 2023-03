I fragili al centro del patto educativo

Termoli Convegno con le famiglie delle persone con disabilità: intervengono don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, suor Veronica Donatello (responsabile Cei per la Pastorale delle persone con disabilità e il dottor Ercole D'Annunzio.

TERMOLI. Nell'ambito della Settimana di iniziative dedicate al quarantesimo anniversario della Visita di Papa Giovanni Paolo II a Termoli, oggi, alle 18.30, nella sala della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, è in programma il convegno "I fragili al centro del patto educativo".

Si tratta di un evento che racchiude il senso di un percorso di ascolto, confronto e proposta che si è snodato nel corso della settimana con il coinvolgimento delle varie agenzie educative per poi arrivare, domenica mattina, alla sottoscrizione del patto educativo adeguato al territorio in municipio a Termoli. All'incontro con le famiglie delle persone con disabilità prenderanno parte don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, suor Veronica Donatello (responsabile Cei per la Pastorale delle persone con disabilità e il dott. Ercole D'Annunzio. La partecipazione è aperta a tutti.

L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Molise e l'Unione Cattolica Stampa Italiana (Ucsi) del Molise.