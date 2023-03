A Portocannone e Montenero si va di corsa con l'area fitness

MONTENERO DI BISACCIA-PORTOCANNONE. Altri due comuni del basso Molise rientrano nella linea d'intervento Pnrr "Sport e inclusione sociale". Dopo Casacalenda e Montecilfone, anche Montenero di Bisaccia e Portocannone godranno del finanziamento dedicato alla realizzazione di un'area fitness.

«Montenero di Bisaccia ottiene un contributo di 35mila euro, con cui riqualificheremo ulteriormente il campetto “Di Bello”, creando un’area fitness. Il Dipartimento per lo Sport ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva delle richieste acquisite nell’ambito della Terza Linea d’intervento PNRR “Sport ed inclusione sociale” nella quale siamo inseriti. Questo piccolo finanziamento si aggiunge ai circa 4 milioni di euro di fondi Pnrr-Pon entrati fino ad ora nelle case comunali». Così la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

Soddisfatto anche il primo cittadino di Portocannone, Francesco Gallo che, tramite i profili social scrive: «Area con percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera all’aperto, una breve storia della stessa: 22 marzo il Dipartimento dello Sport pubblica il decreto dei Comuni ammessi con importo finanziato e obbligo di aggiudicare le forniture entro il 31 marzo. Il 23 marzo delibera di Giunta Comunale per atto d’indirizzo con individuazione dell’area e contestuale variazione al bilancio. Sempre il 23 marzo, nel tardo pomeriggio, pubblicazione della determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’avvio delle procedure di selezione sul MEPA della ditta fornitrice delle attrezzature. Nonostante la carenza di personale e le enormi difficoltà che abbiamo, nel nostro comune non si va di corsa, ma molto di più!»