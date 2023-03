Verso il matrimonio, fidanzati s'incontrano al Santuario della Madonna della Difesa

CASACALENDA. L’appuntamento per l’incontro diocesano con il Vescovo delle coppie che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio è fissato, come da calendario e da tradizione, domenica 26 marzo, quinta domenica di Quaresima, presso il Santuario della Madonna della Difesa di Casacalenda.

In merito, c’è stata una missiva della Commissione per la Famiglia della Diocesi di Termoli-Larino, inoltrata a tutti i parroci e alle coppie referenti per i corsi di preparazione al matrimonio.

«Carissimi, l’appuntamento per l’incontro diocesano con il vescovo Gianfranco De Luca delle coppie che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio è fissato, come da calendario e da tradizione, domenica 26 marzo, quinta domenica di Quaresima, presso il Santuario della Madonna della Difesa di Casacalenda. Questo il programma: ore 16.30: arrivi e accoglienza; ore 16.45: Preghiera e riflessione a cura del Vescovo e della Commissione Famiglia; ore 18.30: Conclusioni e aperitivo insieme!

L’importanza di questo incontro ci auguriamo veda l’impegno di tutti, operatori e parroci, affinché queste coppie ne vengano a conoscenza e soprattutto affinché tutto il possibile venga fatto per dare la possibilità e la libertà al maggior numero di loro di vivere questa esperienza! Nel ringraziare il Signore per la vostra attenzione al servizio della famiglia, grati per la vostra collaborazione e attenzione vi salutiamo con gioia augurandovi buon cammino quaresimale!»