Terremoto in Turchia e Siria, domenica la colletta Caritas

TERMOLI. Terremoto in Turchia e Siria, domenica 26 marzo 2023 raccolta nazionale per aiutare le popolazioni. I fondi saranno destinati alla Caritas

L’immane tragedia del terremoto in Turchia e Siria conta proporzioni sempre più terribili in considerazione delle migliaia di morti e feriti e della devastazione di intere regioni. Facendo proprio l’appello di Papa Francesco, lanciato al termine dell’udienza generale dello scorso mercoledì 8 febbraio, la Presidenza della Cei a nome dei vescovi italiani ha rinnovato profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle popolazioni di Turchia e Siria provate dal terremoto.

Un primo stanziamento di 500mila euro, proveniente dai Fondi dell’otto per mille, è stato già inviato per i primi interventi tramite Caritas Italiana che coordina le attività. È stata quindi indetta una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023 (quinta di Quaresima): “sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite”.

Le offerte saranno integralmente inviate a Caritas Italiana.