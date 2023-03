Il pellegrinaggio a San Pio e San Michele

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La comunità di Santa Croce rinnova il pellegrinaggio a San Pio e San Michele. Giovedì scorso, 23 marzo, il gruppo di preghiera di Padre Pio "Maria Immacolata" di Santa Croce di Magliano ha rinnovato l'annuale pellegrinaggio.

Una giornata intensa di gratitudine a Dio per la parrocchia e piena di significato, un momento di grazia che ha coinvolto persone di ogni età per condividere un percorso di fede, devozione e fraternità. Guidati dal parroco, don Costantino Di Pietrantonio, i partecipanti hanno raggiunto in pullman San Giovanni Rotondo, dove hanno condiviso il rito della Via Crucis all'aperto.

È seguita la santa messa teletrasmessa da Padre Pio Tv dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Tutti si sono riuniti in preghiera nella cripta antica della chiesa, dove le spoglie di San Pio sono state collocate prima del rientro nella cripta della chiesa nuova nella quinta domenica di quaresima. Nel pomeriggio, il gruppo si è spostato a Monte Sant'Angelo per visitare la grotta di San Michele Arcangelo. Tanta emozione, un contesto di pace, serenità e accoglienza, una fede sempre viva hanno accompagnato la giornata.

Una preghiera di affidamento a San Pio e a San Michele, sotto lo sguardo amorevole della Vergine Maria, per portare tutti i propri cari, un pensiero di affetto e vicinanza per don Angelo Castelli, e per tutti coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà e sofferenza.

