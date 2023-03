«Una meravigliosa personalità», il cardinale Re ricorda papa Giovanni Paolo II

TERMOLI. Una mattinata di fede che ha chiuso le celebrazioni del quarantennale della visita di San Giovanni Paolo II.

Una mattinata all’insegna dei ricordi di quella lontana giornata del 1983. Dopo la posa della prima pietra del Villaggio “Laudato Si”, gli eventi sono continuati nella parrocchia di San Timoteo -un momento sentito - che ha anticipato la conclusione in sala consiliare. La Santa Messa è stata officiata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, insieme al vescovo Gianfranco De Luca, a don Benito Giorgetta parroco della chiesa di San Timoteo. Presente anche il monsignor Antonio Lazzaro e il monsignor Franco Camaldo che hanno coadiuvato la celebrazione. Presente anche don Lino Antonetti.

La celebrazione si è svolta alla presenza di una chiesa gremita di fedeli e tra questi c’erano anche i cavalieri, le portatrici e i portatori che sono stati investiti dalla carica la scorsa domenica, proprio nel momento inaugurale di questa settimana di anniversario.

Il cardinale Re ha ricordato durante l’Omelia la meravigliosa personalità che è stato Papa Wojtyla durante il suo pontificato, ma anche l’esperienza di fede come Vescovo di Roma in un pontificato durato lungamente.

Un momento commovente quando il cardinale ha recitato l’Omelia: “Dove i Santi passano, Dio passa con loro. Quarant’anni fa quando Papa Giovanni Paolo II è passato tra le vie della città e ha celebrato la messa, insieme con lui per le vostre strade è passato anche Dio. Un Papa che si è inserito nel solco della chiesa con un timbro di novità, ma anche di piena fedeltà alla dottrina che viene dagli apostoli”. Con queste parole ha esordito il cardinale Re.

Ma nel suo ricordo ha voluto raccontare anche un Pontefice nella quotidianità, sin da ragazzo e anche da bambino. Ricordando un aneddoto che risaliva al giorno in cui veniva al mondo: “La dimensione Mariana espressa anche nella sua vita ha contrassegnato l’intera sua esistenza. Questa devozione l’aveva ereditata dalla mamma, anche se questa morì quando lui era un bambino. Quando nacque il 18 maggio 1920, pochi minuti dopo nella chiesa parrocchiale vicino alla sua casa era in corso la funzione Mariana del mese di maggio. Appena il piccolo Karol venne alla luce, la mamma sentì arrivare i canti e chiese appena uditi gli stessi, di spalancare la finestra, affinché i primi suoni e la prima voce ascoltata del suo bambino fossero i canti della Madonna”. Delineando così una donna devota che ha trasmesso la fede a suo figlio.

Questa settimana è stata deputata al ricordo di San Giovanni Paolo II, vissuto con riflessione e preghiera. Domenica scorsa c’è stata l’inaugurazione in Cattedrale assieme al monsignor Angelo Vincenzo Zani e poi un susseguirsi di eventi e convegni per illustrare l’importanza del “Patto educativo” che è stato poi sottoscritto dopo la funzione religiosa in sala consiliare.

Si chiude così una settimana di eventi irripetibili, con il ricordo di un Santo che ha costruito la storia.

