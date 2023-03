"Bau day", una giornata dedicata agli amici a 4 zampe

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo il rinvio per maltempo dello scorso mese di dicembre, l’Amministrazione comunale informa che sabato 1° aprile 2023, a partire dalle ore 10, si terrà il primo Bau Day, presso l’apposita area di sgambamento cani ubicata a ridosso del vecchio stadio comunale, raggiungibile accedendo dalla strada che conduce al Parco dei Calanchi, alla destra del Santuario della Madonna di Bisaccia.

Sarà una mattinata utile per approfondire le principali regole di utilizzo dell’area comunale dedicata allo sgambamento, a cura di Ute Fischer, ma anche per far divertire i nostri amici a quattro zampe con l’introduzione all’Agility Dog, attraverso la guida dell’educatrice cinofila Roberta Oronzo.

Si ricorda ai partecipanti di mantenere i propri cani al guinzaglio, rispettando le distanze di sicurezza.

Vi aspettiamo!