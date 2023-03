Risanamento ambientale, studenti a "scuola" dal Cosib

TERMOLI. Nella settimana dal 20 al 24 marzo 2023, il Laboratorio del Cosib e l’impianto di Depurazione hanno ospitato la classe 3Ag dell’istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia” Indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale (GARA) nelle attività formative dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO).

Il nuovo indirizzo, unico in tutto il meridione, è stato fortemente voluto dal Ministero per formare figure professionali che possano intervenire nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali e marine nella gestione delle risorse idriche ed ambientali, fino al risanamento ambientale.

Si è trattata di una esperienza formativa che ha consentito di evidenziare le criticità connesse alla gestione di un impianto di depurazione di reflui industriali e le conseguenti attività analitiche di controllo e di monitoraggio del laboratorio ambientale.

Si ringraziano le professoresse Susanna D’Ascenzo e Maria Chimisso per la collaborazione, ed i ragazzi per l’impegno profuso e l’interesse dimostrato verso la nostra struttura e le nostre attività.