Si rinnova il pane dell'Annunciazione con gesti pieni d'amore

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Si rinnova il pane dell'Annunciazione con gesti pieni d'amore. Sabato scorso, 25 marzo, la chiesa ha ricordato l'Annunciazione del Signore, quando nella città di Nazareth, l’angelo del Signore diede l’annuncio a Maria: "Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo", e Maria rispondendo disse: "Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola". In questo giorno speciale la chiesa si ritrova attorno a Maria, che ha detto "sì" dando compimento alla nascita di Gesù per opera dello Spirito Santo, un "sì" che può appartenere a tutti, ciascuno seguendo la propria vocazione, il cammino di vita cristiana. Per ricordare questo momento la comunità di San Giuliano di Puglia ha rinnovato la tradizione del pane dell'Annuciazione, "e pan'ttèll da Nunziat".

Tanti pani preparati con amore, recitando tante Ave Maria, dalle donne del paese oppure al forno e benedetti da don Pietro Cannella al termine della santa messa celebrata nella chiesa madre di San Giuliano Martire.

Qui è custodito un particolare bassorilievo che rappresenta la scena dell'Annunziazione. Per i pani ci sono forme molteplici e piene di simboli e valori, di un profumo unico: il panino semplice, la coroncina della Madonna, la forma a tre come la trinità o la sacra famiglia, la purezza di Maria prima, durante e dopo il parto, a sette per ricordare le virtù della chiesa cristiana (fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza). La tradizione affonda le radici nel ‘dono’ alla gente povera e nel rito di pasta di pane anticamente fritta, poi sostituito dalle panettelle. Si ricorda che i bambini delle scuole venivano portati in chiesa proprio in questo giorno come gesto di condivisione. E ancora oggi giovani madri affidano i propri figli alla protezione della Madonna rinnovando i gesti di nonne e mamme. Continuare, sempre, con semplicità, umiltà e il desiderio di riscoprire la bellezza della fede cristiana tenendosi per mano.

