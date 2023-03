Il centenario dell'Aeronautica militare, Marianna Bonavolontà madrina a Piacenza

TERMOLI-PIACENZA. L'Aeronautica Militare celebra un importante anniversario, il centenario dal momento dall'istituzione.





La manifestazione si svolge oggi, martedì 28 marzo a Piacenza e, la madrina d’eccezione del volo G91, è la termolese e influencer, Marianna Bonavolontà. Il G91 è l’aereo storico che pilotò proprio il padre della Bonavolontà, Luigi, in arte Goodwill.

«L’aereo è stato dismesso nel 1992 ma tornerà in volo proprio in occasione dei 100 anni dell’aeronautica militare. Il G91 è stato un aereo di addestramento ed è stato l’aereo della Pattuglia acrobatica. Oggi sono a Piacenza, per open-day dei festeggiamenti dell’anniversario dell’aereonautica e perché c’è il G91 in statica esposizione.

È un grandissimo onore, per me è rendere omaggio all’ Arma azzurra, alla Patria, oltre che al cognome che porto. La sensazione più forte e più bella l’ho provata volando sul 326 un mesetto fa. È stato il mio secondo battesimo del volo perché il primo lo feci a 2 anni in aereo con papà. L’emozione è forte e c’è anche il peso della responsabilità perché rappresentare un aereo storico, simbolo dell'aeronautica non è da tutti e, devo dire che sono estremamente onorata»

Il Distaccamento aeroportuale di Piacenza – San Damiano, che ha sede nel comune di San Giorgio, festeggia la ricorrenza aprendo le sue porte al pubblico. Dalle 10:30 alle 16 tutti potranno varcare la soglia di quella che per tanti anni è stata la base aerea in cui ha operato il 50esimo Stormo.

Durante la giornata si potrà vedere il mitico Caccia Fiat G-91R, utilizzato in passato dalla Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, che è in fase di restauro da parte di tecnici specializzati dell’Aeronautica. Del velivolo ha parlato anche il Tg2 Motori nella puntata di domenica 19 marzo (si può rivedere su RAI play). I visitatori avranno anche la possibilità di salire su un Tornado ed un F104.

