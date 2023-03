Giornate Fai di Primavera, oltre 400 visitatori

COLLETORTO. «Oltre 400 visitatori hanno affollato i vicoli del borgo di Colletorto, tra sabato 25 e domenica 26 marzo, in occasione delle giornate Fai di Primavera 2023». Così il gruppo Fai di Termoli a conclusione delle giornate di Primavera dello scorso weekend.

«Già prima dell’orario di apertura, in tanti venivano accolti dai volontari Fai pronti ai banchetti allestiti in veste primaverile. Le guide hanno accompagnato gli ospiti in un percorso pensato per l’occasione: la Chiesa del Purgatorio, il Museo, la Chiesa di San Giovanni Battista, il Palazzo Marchesale e infine la maestosa torre voluta dalla Regina Giovanna I° D’Angiò.

A fare da cornice il contributo dei produttori di olio che hanno colto l’opportunità di abbinare il prodotto alla cultura e l’attesa esibizione delle Chiarine e le loro bandiere lanciate con maestria al ritmo dei tamburi e al suono degli strumenti, suggestiva rievocazione dei tempi degli Angioini nel borgo di Colletorto. Fondamentale alla riuscita delle giornate la disponibilità dell’amministrazione comunale e parrocchiale, delle associazioni locali, del professore Luigi Pizzuto coesi al clima di partecipazione e entusiasmo dei loro stessi concittadini. Tanti i complimenti al termine delle visite a conferma di grande apprezzamento per l’organizzazione, in modo particolare per il Gruppo Fai Termoli e per il Fondo Ambiente Italia che dal 1975 si impegna a proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Chi lo desidera può scegliere di stare al nostro fianco in modo continuativo e contribuire, attraverso l’iscrizione, a questa missione che non si ferma mai!».

