Studenti Erasmus, «Straordinaria opportunità umana per tutti»

GUGLIONESI. Mattinata intensa e ricca di emozioni oggi al liceo di Guglionesi che ha accolto un gruppo di circa 23 docenti e studenti provenienti dalla Romania, Bulgaria, Lituania e Turchia paesi partner del progetto Erasmus+ dal titolo Tolerance and equity promote kindness.

Un percorso biennale di cooperazione internazionale partito in Romania nel 2021 che vuole diffondere tra le giovani generazioni valori quali la tolleranza e il rispetto delle diversità, cercando di combattere i pregiudizi e le discriminazioni che molto spesso sfociano nel bullismo e nella violenza. Dopo una breve visita della scuola, alcuni studenti del liceo insieme al gruppo di insegnanti del team Erasmus hanno accompagnato il gruppo nella sala consiliare del comune di Guglionesi dove sono stati accolti da un’emozionante coreografia di benvenuto che ha visto la partecipazione di tutti i ragazzi della II D coordinati dalla docente Maria Laura Marra. Dei movimenti dolci, semplici ma ricchi di significato per ricordare ancora una volta che la diversità è ciò che ci rende unici e speciali e che ci arricchisce giorno dopo giorno. Subito dopo la dirigente Patrizia Ancora ha tenuto un coinvolgente discorso di apertura dei lavori in lingua inglese nel quale ha ricordato ai partecipanti dell’importanza dell’Europa che oggi più che mai ha bisogno di essere rivitalizzata dai nostri giovani attraverso la responsabilità e il confronto culturale.

«Siamo qui per condividere, imparare e migliorarci, per godere e rafforzare i nostri sentimenti di amicizia- ha affermato emozionata la dirigente Ancora- Possa questo momento essere un segno di pace mentre attendiamo tutti con il fiato sospeso la fine della guerra che tormenta la Russia e la popolazione dell'Ucraina. Come educatori, genitori e adulti responsabili, sappiamo quanto sia difficile proteggere i nostri giovani dalla preoccupazione generata da eventi sconvolgenti come guerre e conflitti. Ospitare una delegazione europea rappresenta una straordinaria opportunità umana per tutti. È un'ottima occasione per condividere culture, storie e tradizioni diverse perché dallo scambio nasce l'arricchimento e la crescita dei nostri studenti. Il titolo del nostro progetto è "Tolerance and equity promote kindness", un titolo forte e di profonda responsabilità. Questi valori sono la pietra angolare dell'Europa, di cui siamo gli eredi. Dobbiamo mantenere la promessa di promuovere la cittadinanza, assolvere il compito dell'alleanza, elevare il livello di attenzione all'obiettivo della pace, della crescita e del miglioramento. L'Europa è il nostro futuro comune, l'unione delle diversità, un ventaglio di nazioni e persone libere che camminano verso la stessa meta».

Successivamente è intervenuto il sindaco Mario Bellotti che con orgoglio ha ribadito quanto Guglionesi sia un centro ricco di storia, cultura e tradizioni e sempre aperto all’Europa. Ai docenti ha consegnato una medaglia con incisa le guglie e l’immagine di Sant’ Adamo. Inseguito è intervenuto il dottor Luca Scatena che si è rivolto ai docenti e agli studenti in lingua inglese parlando dell’importanza dell’accoglienza, della tolleranza e dell’uguaglianza.

Terminati i saluti, i ragazzi del liceo hanno fatto da guide turistiche per il centro storico spiegando in lingua inglese la storia di Guglionesi e alcuni aneddoti della città e hanno portato i loro coetanei e docenti nei luoghi storici del paese. Hanno potuto ammirare anche la chiesa madre e la cripta di Sant’ Adamo grazie alla disponibilità data dal parroco Don Stefano Chimisso, anche lui presente alla cerimonia.

«I lavori proseguiranno per tutta la settimana- conclude la dirigente Ancora- nei prossimi giorni i colleghi e gli alunni delle quattro nazioni non solo continueranno i lavori presso la scuola con workshop, dibattiti, presentazioni ecc. ma avranno modo anche di visitare altri posti del Molise, conoscere gli usi e costumi e provare i piatti tipici della nostra regione. Vorrei ringraziare la coordinatrice del progetto Lesley Fearn insieme a tutti gli insegnanti che hanno aiutato nell’organizzazione della settimana di accoglienza (Elvira Cucumo - Sabina Palanca –Gianni Salvatore – Maria Laura Marra – Cristina Pace – Adele Taricani – Ilde Conte – Maria Lucia - Rosina Tana – Luca Colasurdo – Raffaele Plescia- Stefania Zirillo - Michelina Falcucci). Lodo, inoltre, i nostri studenti e le loro famiglie che hanno lavorato intensamente per questa accoglienza. Ringrazio l'Amministrazione Comunale, il sindaco Mario Bellotti, e l'assessore alla Cultura, Stefania Addesa, che sono sempre al nostro fianco e ci sostengono nello svolgimento delle tante attività che il nostro Istituto propone. Infine ringrazio tutta la scuola perché un progetto Erasmus ha bisogno di un respiro comunitario. Cresce e si rafforza con il sostegno e la supervisione di tutta la comunità scolastica».

Galleria fotografica