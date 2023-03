Con l'Avis un concorso per donare amore: riunita la giuria

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Con l'Avis un concorso per donare amore: riunita la giuria. Si è svolta nei locali della sezione Avis "Angelo Tatta" di Santa Croce di Magliano la selezione degli elaborati del concorso "Donare è....." rivolto agli studenti delle scuole superiori di Santa Croce e Casacalenda.

I lavori sono stati selezionati e valutati da un’attenta e qualificata giuria e sono risultati tutti molto interessanti e attinenti al tema scelto. La giuria risultava composta da: i due dirigenti scolastici di Santa Croce di Magliano e Casacalenda, Giovanna Fantetti e Filomena Giordano, i docenti Lino Miele, Raffaele Gentile, Francesca Pietrarca e Giuseppina Cruceli, per il Premio Antonio Giordano l'architetto Marianna Giordano, i Sindaci Sabrina Lallitto e Alberto Florio, Gianfranco Massaro presidente mondiale Fiods e Presidente del Csv Molise, il comandante della locale stazione dei Carabinieri Giovanni Iacovelli, il parroco don Costantino Di Pietrantonio, il giornalista e donatore Fabrizio Occhionero, Martina Alfieri coordinatrice gruppo giovani Avis della Locale sezione, Luigi Lucchese Presidente Ambiente Basso Molise.

La selezione dei 13 elaborati è stata svolta in totale anonimato dell’autore. Ai disegni è stato assegnato un numero e ogni giurato ha scelto i 13 lavori: a dieci viene assegnato il punteggio di uno, mentre ai primi tre disegni maggiormente graditi è assegnato un punteggio rispettivamente di due, tre e quattro. Questo affinché si potesse già redigere un podio. A giorni si conoscerà l’esito degli elaborati scelti. Ai primi tre alunni classificati verrà assegnato come premio una borsa di studio da spendere in materiale didattico. «Voglio ringraziare – afferma entusiasta Flaviano Alfieri, presidente della sezione Avis di Santa Croce – tutti gli alunni che hanno partecipato e hanno abbracciato questa iniziativa, molti di loro si già prenotati per fare l'idoneità e diventare donatori. I premi verranno consegnati con una cerimonia e un convegno sull'importante e attuale tema dell’alimentazione e avranno luogo nei rispettivi istituti di Casacalenda e Santa Croce di Magliano.

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici e ai docenti per la loro disponibilità. Grazie a tutti i componenti della giuria che con entusiasmo hanno dato la loro disponibilità».

