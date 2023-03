"L'arte del potare", tra i vincitori anche il termolese Francesco Del Ciotto

MONTORIO NEI FRENTANI. Dopo la pausa imposta dal Covid, si è svolta, a Montorio nei Frentani, la diciassettesima edizione del campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico, organizzata dall’ufficio olivicolo Arsap del Molise, dal suo responsabile Maurizio Corbo d’intesa con l’Unimol e l’Istituto Tecnico Agrario ‘San Pardo’ di Larino.

48 i partecipanti provenienti da ogni centro della regione ma in particolar modo dal basso Molise. Una sorta, per usare una metafora calcistica, di girone di qualificazione alla fase finale della Champion League della potatura dell’olivo a livello nazionale, la diciannovesima edizione del campionato nazionale che si svolgerà nelle Marche. Presenti per l’occasione, anche i campioni nazionali delle edizioni passate, ossia i larinesi Michele Ricci, Pardo Di Tommaso e Alessandro Di Lena che hanno supportato il lavoro dei provetti potatori.

Scesi in campo anche Celestino Minotti e Teresa D’Uva sempre dell’ufficio olivicolo regionale e il professore Sebastiano Delfine.

Il primo premio è andato a Mario Piunno di Colletorto che si è aggiudicato un buono per acquisti di materiale di 500 euro, al secondo posto si è piazzato Francesco Del Ciotto di Termoli, per lui un buono del valore di 300 euro, al terzo posto Loreto Centorame di Larino, per lui un buono da 250 euro.

Francesco Del Ciotto fin da piccolo ha sempre prima per gioco e adesso per lavoro dato una mano all’azienda di famiglia. Un ragazzo davvero intraprendente capace e lungimirante, ora andrà nelle Marche e dimostrerà a livello nazionale quali siano le sue grandi capacità. Quando era più piccolo lo ricordiamo anche come un provetto calciatore al G.S. Difesa Grande e il suo soprannome in campo era “Zamorano”, il suo idolo da tifoso interista quale è. Ora se non è riuscito a vincere con la palla al piede, cercherà di farlo nel suo campo professionale.

