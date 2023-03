I bambini della scuola dell'infanzia Agazzi incontrano i Vigili del Fuoco

TERMOLI. Questa mattina, in visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, un secondo gruppo di bambini e maestre della scuola dell’infanzia “Agazzi” di Campomarino.

Gli alunni sono stati accolti dal Capo distaccamento Gianfranco Galuppo, dal personale in servizio e dai componenti dell’Anvvf (Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco).

Sono state mostrate diverse attrezzature utilizzate nei soccorsi ed alcune sono state impiegate a scopo dimostrativo. Molto bello un grande disegno a tema portato in dono dai bambini. Contentissimi tutti, quando, con l’elmetto, hanno potuto fare una foto ricordo con in mano un vero attrezzo per spruzzare acqua come dei veri pompieri. Al termine della visita un momento conviviale per i saluti con pop-corn e succhi di frutta per tutti a conclusione di una mattinata che aspettavano da tempo con ansia e che sicuramente ricorderanno a lungo.

«Il ringraziamento dei genitori va a tutta la caserma e alle maestre che li hanno accompagnati: Franca Tortorelli, Valeria Malorni, Mariapina Primiano, grazie infinite».

Galleria fotografica