Il raduno dei futuri sposi del basso Molise

CASACALENDA. Domenica 26 marzo 2023 si è svolto, presso il Santuario diocesano della Madonna della Difesa di Casacalenda l’incontro annuale dei fidanzati con il Vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, che solitamente avviene la quinta domenica di quaresima.

Il tema dell’incontro era “La gioia dell’amore” ed è stato veramente così. Una cerimonia semplice ma al tempo stessa ricca di preghiera e significato dove i fidanzati, e non solo, hanno affidato a Maria e a Gesù il loro “non abbiamo più vino”.

Molto belle e intense le parole del Vescovo che proprio come un Padre ci ha ricordato che il “vero coraggio” non sta nel mantenere le proprie posizioni. Il vero coraggio è saper chiedere “perdono”. Il perdono non è un atto di debolezza bensì di forza perché ci permette di vedere Gesù nell’altro e di amarlo e riconoscerlo per “come è” e non per “come” vorremmo che fosse.

Dopo la riflessione il Vescovo ha benedetto ogni coppia donando loro la statua della Madonna Della Difesa come “presenza” che accompagni la “nuova vita" di questi fidanzati.

Al termine dell'incontro, cui erano presenti il rettore del santuario, don Gianfranco Lalli, don Giuseppe Caserio, assistente spirituale della Commissione famiglia, i sacerdoti e le coppie di coniugi che hanno preparato i futuri sposi, c’è stato un momento di convivialità e condivisione nel salone adiacente il santuario, proprio come alle Nozze di Cana, dove il vino e il cibo mangiato e condiviso hanno assunto un valore umano e spirituale unendo forze nuove a servizio di nascenti nuove speranze per il futuro.

A cura della Commissione di Pastorale Familiare della diocesi.

