Emozioni e ricordi tra i ragazzi del muretto di via Sardegna

TERMOLI. Un flashback generazionale, memories di momenti di vita vissuta crescendo in un luogo che pulsa ancora nel cuore: sono i ragazzi del muretto di via Sardegna.

Ricorda quegli anni Pino Sciarretta: «L’instancabile perseveranza dimostrata dall’amico Francesco Rinaldi nel voler ricordare con frequenza (dopo ormai oltre 30 anni) l’esistenza che “fu” della comitiva di amici di “Via Sardegna” (nome derivato dal nome della strada luogo di ritrovo di quei ragazzi riuniti “su quel muretto” elevato proprio alla fine del quartiere di fronte l’ospedale vecchio…dimostra l’Importanza e il valore delle esperienze ed emozioni vissute in quegli anni 90.

Emozioni sentite e ricordate allo stesso modo da ciascuno dei “non più ragazzi” per come negli anni ognuno di loro le ha rimpiante e che differenzia Francesco Rinaldi per il “solo” adoperarsi in un gesto “di memoria” come questo tanto che il bel ricordo è ancora luminoso fin anche in chi di quella comitiva non faceva parte ma ne apprezzava la bellezza. Perché così speciale questo “ricordo” e quella comitiva?

Probabilmente per nessun motivo esclusivo rispetto ad altre comitive altrettanto belle e dello stesso identico valore… magari solo perché “quella era la nostra comitiva di via Sardegna” come le altre lo erano ugualmente speciali per ciascuno dei ragazzi che le componevano (solo per ricordarne qualcun’altra: della “Sbarra”, delle “Case Popolari”, di “Piazza del Papa”, “Difesa Grande”, “Del Bar da Luciano”, “Piazza Monumento” di “Sotto la Cassa”, “Farmacia”, “Only One”, del “Gatto Verde”, del “Bar Morelli”, del “Bar Centrale”, del “Jolly Bar”, del “Milan Club”, di “Seven Jack” e tante altre che ora sfuggono a chi scrive non di certo per meno importanza), vere e proprie Tribù.

Ma tornando a quella di “Via Sardegna” (come altre caratterizzate da Comitive di ragazzi) con flotte di motorini “truccati” che al semaforo (neanche più quelli ci sono) si schieravano in pole position in numeri fin anche di oltre 20 “due ruote” (e tutti in due persone in sella – fate voi un po' i conti di quanti ragazzi ci fossero) per poi partire al verde del semaforo a tutto gas, più di qualcuno su di una ruota per arrivare al ritrovo in “via Sardegna” e sfoderare quei pacchetti di sigarette da dieci (anche queste non più in commercio) imboscati nelle tasche più nascoste per celarle ai genitori e dopo averne accesa qualcuna, lasciare gli ultimi “2 tiri” al compagno che quel giorno non le aveva perché il giorno prima era toccato a lui comprarle…e dopo questa Prioritaria ed ineguagliabile attività senza la quale null’altro si sarebbe fatto…iniziare ad accordarsi, se pur con ingenua eccitazione, su chi doveva pomiciare con chi ed una volta deciso, riorganizzarsi per risalire in sella a quei motorini con alle spalle la ragazzina “assegnata” che alla partenza si “aggrappava” con le braccia ai fianchi del pilota, mentre con lo stesso emozionante gesto stringeva le gambe ai fianchi di quel “”dilettante depravato” che atteggiandosi a James Deen, già era con la mente sulla spiaggia o al parco comunale con la frenetica speranza di riuscire a sfiorare un pezzo di pelle celato, anzi sigillato, dietro quel Levi’s 501 e quella felpa della Maui acquistata da Mondovela ad un “prezzo da capogiro” ma più che dovuto per l’emozione che suscitava per mesi se non anni l’indossarla (lo stesso prezzo con il quale oggi con leggerezza si acquistano degli auricolari che dopo qualche minuto dall’acquisto non rappresentano altro che qualcosa di già obsoleto e da sostituire).

Tornando a quelle fuitine, certo, non mancavano gli insuccessi ma ora non ci interessa ricordarli e tutto questo interrotto a volte da eventi di maggiore attenzione per la comitiva verso “avvenimenti a carattere glorioso”, ovvero l’insorgere di faide tra comitive/tribù di “nazionalità” diverse per la diversità del quartiere di provenienza e di stile di abbigliamento e abitudini o invece per lo svolgersi di incontri per siglare gemellaggi e/o fusioni tra comitive diverse temporanee e/o indeterminate… e tutto questo come altre tantissime banali esperienze organizzate esclusivamente per mezzo del telefono fisso di casa e/o stabilite preventivamente sul giorno ed orario la volta precedente per la successiva… sempre se non ritardata dagli inconvenienti dovuti alle punizioni imposte dai genitori che avendo scoperto la “cavolata del momento” si erano sentiti tra di loro e d’accordo avevano “deciso” il divieto di uscita dei figli componenti della comitiva che puntualmente veniva violato nel trovare il modo di evadere per recarsi in quella “Via Sardegna” “luogo paradisiaco” per le emozioni che provocava.

Oggi di quegli anni e di quelle abitudini ne resta solo il ricordo che ha due estreme facce della stessa medaglia, una positiva e l’altra negativa…la prima legata al fatto che sono stati gli ultimi anni di quelle esperienze come Ultima Generazione - quella degli Anni 90” - che ha avuto la fortuna di viverle dopo decenni simili (gli anni 40”, 50”, 60”, 70 e 80”)… il lato negativo opposto invece è rappresentato dal fatto…che noi degli anni 90” non sapevamo che a differenza dei nostri predecessori, non avremmo mai più potuto vedere nelle generazioni successive ed in un certo senso riviverli solo nel guardarli, quei momenti, perché ora, ormai, le traverse del corso sono vuote, i muretti sotto i quartieri sono deserti, al parco non ci va più nessuno (di quelli con i motorini a decine di cui dicevo sopra) e quel fervido desiderio d’incontro e confronto (che fosse per la “pomiciata” o anche per un pugno con il rivale del momento) è stato sostituito dai social che hanno annientato quel contatto della pelle e quella conoscenza reale di persona dal vivo…con filtri estetici e di contenuto che sono finiti per diventare, anziché uno straordinario strumento (il social) che sarebbe stato utile come sostituto di quel “telefono fisso di casa” che avevamo noi degli Anni 90” (se pur con tutte la sua emozionante inaffidabilità) perché il social avrebbe permesso una migliore e più ampia possibilità di occasioni e conoscenze

Ma per poi viverle ed esplorarle nella realtà umana personale ed epidermica e invece chi l’avrebbe mai detto? "Questo social è finito per sostituire completamente il “vissuto” tanto da far sì che le strade, i quartieri, le traverse, per non parlare di quei “muretti”, sono tutti ormai completamente vuoti e desolati, ma se si accede al “social” il verde degli “on line” illumina in maniera deprimente lo schermo del telefono e comprendi che tutti quei ragazzi che erano sulle strade e su quei motorini…sono a casa nel mondo virtuale dove non sai chi è realmente l’altro… ma soprattutto non potrai più avere l’opportunità di sapere chi sei veramente tu e questo è tutto ciò che non era via Sardegna, ma soprattutto rende ancora più valore a cosa è stata “via Sardegna”. Grazie Francesco Rinaldi per aver nuovamente dato modo di far rivivere un po' quei ricordi».

