In via Maratona alunni "stregati" dai fumetti di Jacovitti

TERMOLI. Attività senza sosta per celebrare il centenario della nascita di Benito Jacovitti.

Tanti sono stati gli eventi legati alla ricorrenza ed ancora oggi proseguono al fine di ricordare uno dei migliori artisti del Novecento, che vantava le sue radici nella nostra città.

Anche ieri mattina, presso la scuola primaria di via Maratona sono stati illustrati i disegni riprodotti dal giovane disegnatore Giuseppe La Porta, che hanno avuto come tema “Cocco Bill” e che lo stesso Giuseppe ha avuto modo di esporre nelle scorse settimane in una mostra ad hoc, all’interno dell’auditorium della chiesa del Crocifisso.

La Porta ha dedicato parte della mattinata a raccontare la storia del grande fumettista e ha insegnato - ai bambini presenti - le tecniche per creare i disegni, carpendo l’attenzione dei piccoli studenti delle classi: seconde, terze e quarte dell’Istituto.

Gli alunni sono stati guidati in questa lezione anche dalla maestra Valentina Vecchione che assieme alle colleghe docenti ha creato questo momento costruttivo, al fine di far conoscere anche ai più piccini, l’importanza della figura di Jacovitti.

Presente oltre l’artista Giuseppe La Porta - che ha assunto le vesti di insegnante- anche il vice presidente del comitato Sant’Alfonso, Armando Carotenuto.

I bambini si sono lasciati catturare dall’entusiasmo della giornata. Giuseppe ha poi spiegato nel dettaglio tutte le tecniche che occorrono per creare un buon fumetto o un disegno perfetto.

Subito dopo la lezione anche gli alunni hanno dato vita a diverse opere sulla continuità della tematica di Cocco Bill.

