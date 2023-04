Il “farewell party” chiude la settimana Erasmus a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si è conclusa ieri, venerdì 31 marzo, con il “farewell party” la settimana Erasmus a Montenero di Bisaccia per il progetto "Don’t Hit me on line".

La mattinata è stata caratterizzata dagli ultimi lavori in programma sul tema del cyber-bullismo presso l’atelier del nostro istituto.

Alla mattinata di studio hanno partecipato anche i piccoli alunni delle classi quinte della scuola primaria; per loro una bell’attività di gioco condivisa ed infine, per tutti, una sana colazione con pane ed olio extravergine di oliva del nostro territorio.

La giornata conclusiva è proseguita con il classico “pranzo di addio” presso l’agriturismo Colle delle Ginestre. Diverse le specialità locali presentate alle delegazioni che, con facilità, si sono fatte apprezzare dal palato dei nostri ospiti.

Durante il pranzo la Dirigente Scolastica prof.ssa Ettorina Tribò ha consegnato a docenti ed alunni delle delegazioni, nonché ai nostri ragazzi, gli attestati di partecipazione.

È stato inoltre il momento dei ringraziamenti. Entusiaste le delegazioni che hanno apprezzato il nostro territorio e le nostre tradizioni muovendosi tra Montenero, Termoli e Campobasso. I docenti dei paesi europei ospitati hanno inoltre evidenziato di aver trovato una scuola attiva e propositiva, ricca di energie e strumentazioni ed in linea con gli standard europei visitati in altre occasioni.

La Dirigente Scolastica nel saluto finale ha ringraziato in maniera speciale le famiglie che si sono operate per ospitare gli alunni in mobilità, soprattutto per la grande disponibilità e lo spirito di collaborazione con cui hanno accolto gli alunni stranieri. Nel ringraziarle ha evidenziato l’importanza di tali occasioni poiché rappresentano un momento di crescita non solo dal punto di vista linguistico ma, soprattutto, culturale e personale per i nostri giovani alunni.

La Dirigente ha inoltre ringraziato la prof.ssa Paola Giordano, referente del progetto Erasmus, per l’ottimo coordinamento delle attività proposte, la prof.ssa Giulia Sollazzo e le dott.sse Viviana D’Aulerio e Michela Marchesani parte attiva delle attività svolte nel corso della settimana.

Un ringraziamento è stato nuovamente rivolto all’ufficio scolastico regionale per il supporto dato nell’ambito delle iniziative proposte, all’amministrazione comunale, alle associazioni di volontariato del nostro territorio e a tutti i docenti dell’istituto omnicomprensivo che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.

Infine, assieme ai docenti delle delegazioni, è stato evidenziato quanto sia importante che la scuola e le famiglie siano assieme una forte comunità a sostegno dei ragazzi e che la stessa sia parte identitaria e rappresentativa del territorio in cui si colloca.

Nel tardo pomeriggio, dopo momenti più conviviali caratterizzati da balli popolari e canti rappresentativi dei diversi stati europei, alunni e docenti si sono salutati e dati appuntamento a Istanbul, nel mese di maggio, per continuare insieme questo bellissimo viaggio di studio, amicizia e condivisione.

