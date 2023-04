«A piccoli passi nelle tappe della Quaresima», verso la domenica delle Palme

ROTELLO. «A piccoli passi, come sempre, insieme al nostro parroco don Marco Colonna, la nostra piccola ma grande comunità si è radunata nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Rotello per celebrare le varie tappe della Quaresima».

Si esprime così la comunità di fedeli.

«Il periodo è iniziato con il rito del mercoledì delle ceneri, il quale, ci ha visti coinvolti in primis come fedeli nel rito di imposizione delle ceneri da parte del nostro parroco don Marco. Il quale, ha disegnato sul nostro capo, una croce con la cenere delle Palme benedette dell'anno precedente e così, con l'imperativo “Convertitevi e credete al Vangelo”, si è dato inizio al periodo di penitenza e digiuno. Sono stati molti i momenti vissuti insieme come comunità, sempre presente ed assiduo il gruppo dei proclamatori della parola di Dio, sempre disponibili ad allietare le occasioni sono stati i due Cori della Parrocchia.

E che dire dei bei momenti vissuti il giovedì durante l'adorazione Eucaristica… momenti veramente unici per incontrare nostro Signore, seguita poi dalla recita del Rosario e della Santa Messa. E poi arriva il venerdì, dove grandi e piccoli ci ritroviamo radunati in torno a Don Marco nel rituale della “Via Crucis”, la quale ci porta a rivivere le sofferenze di nostro Signore Gesù, con un forte grado di incomprensione nel rivivere ciò che il Figlio di Dio ha sopportato per vedere libero il popolo di Dio. Ingiurie, tradimenti, sofferenze, dolore e dalla fine la morte in croce. Ma poi arrivano anche i momenti belli, quelli dove ci ritroviamo all’Oratorio per collaborare ed organizzare la Domenica delle Palme, dove per tradizione, prepariamo le Palme con insieme una preghiera, le quali saranno benedette e regalate ai fedeli. Luogo d’incontro è il Cinema San Rocco, luogo in cui saranno benedette le palme, luogo che ci riporta in dietro nel tempo e nella compostezza dei fedeli ci incammineremo verso la Chiesa per ricordare e celebrare l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme.

Emozionante sarà la celebrazione della Santa Messa, perché sarà rievocata la Passione di Cristo, durante la quale ripercorreremo gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo. Se ci fermiamo a riflettere, il passato è con noi tutti i giorni e può esserci utile ad affrontare la vita odierna, migliorandola. Gesù disse di togliere la pietra dinanzi al sepolcro e ordinò a Lazzaro 'Vieni fuori'.

È quell'appello costante che ci viene rilanciato dal nostro parroco, il quale ci esorta a liberarci dagli incastri della vita e a credere di più spostando la pietra che blocca i nostri cuori, quella pietra che non permette alla nostra persona di vivere nella luce di Dio. Usciamo fuori dalle mura dell'egoismo e della supremazia, liberiamoci dalle bende della vita e andiamo incontro alla luce di questo mondo. È il momento giusto per sperimentare la potenza di nostro Signore. Santa Domenica delle Palme. E catechisti sempre attenti e presenti a guidare i bambini ed i ragazzi nonché alle necessità della parrocchia».