Clownterapia, consegna degli attestati agli studenti

CASACALENDA. Clownterapia, consegna degli attestati agli studenti delle scuole superiori di Casacalenda. Venerdì scorso, 31 marzo, nella palestra centrale dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Silvio Di Lalla" di Casacalenda, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza del corso base di clownterapia. L'iniziativa, inserita nell'ambito del Pcto di Istituto – Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) – è stata rivolta agli studenti degli indirizzi superiori del Licei Linguistico e delle Scienze Umane, dell'Istituto Tecnico Economico e dell'Istituto Professionale.

Il percorso formativo è stato organizzato dall'associazione clownterapia Paciok onlus di Campobasso rappresentata dal dott. Fulvio Fusco.

Gli studenti hanno risposto con entusiasmo al progetto partecipando con interesse alle lezioni e alle attività organizzate. Nel corso della cerimonia di consegna degli attestati si sono messi in gioco tra balletti, giochi e altri momenti accompagnati dal cagnolino Cicci. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco, Sabrina Lallitto, Michele Giambarba per l'associazione "Per non dimenticare, (gli amici di Tiziana)" e Graziella Vizzarri impegnata in alcuni importanti progetti didattici con la scuola dell'infanzia di Casacalenda.

Il dottor Fusco, che insegna anche nei corsi di Fisioterapia e Infermieristica dell'Università, ha evidenziato così il senso del corso: «Siamo orgogliosi di aver offerto il nostro contributo per condividere il progetto con tanti studenti. L'obiettivo è quello di infondere ai ragazzi il principio della terapia del sorriso non solo come animazione ma come riabilitazione psicofisica delle persone. Attraverso i giochi e le iniziative che proponiamo il paziente può ricevere benefici per la mente e per il corpo. In questa realtà ho trovato terreno fertile grazie all'accoglienza bellissima ricevuta e all'interesse degli studenti. Ringrazio di cuore la dirigente, tutto il personale e i ragazzi. Siamo già pronti per continuare il prossimo anno».

Entusiasta la dirigente, Filomena Giordano: «Abbiamo pensato a questa iniziativa di collaborazione per arricchire l'offerta formativa delle scuole superiori attraverso le attività di Pcto. In questo percorso è emerso un denominatore comune importante, l'attenzione alla centralità della persona e al volontariato. Il messaggio è stato recepito. Gli studenti hanno approfondito situazioni di reale sofferenza e quanto sia forte il bisogno di solidarietà e di tendere la mano al prossimo. Grazie a questo progetto sono cresciuti dal punto di vista umano e questo aspetto è significativo perché la scuola deve certamente puntare sulla preparazione ma curare anche altre dimensioni della vita. Ringrazio di cuore il dottor Fusco e tutta l'associazione con un arrivederci a presto».