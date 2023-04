Ragazzi del Majorana in visita alla sede Cnr di Firenze

TERMOLI. Nell’anno che vedrà il Cnr, festeggiare i cento anni dalla sua fondazione all’Accademia Nazionale dei Lincei, gli studenti dell’indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’Ettore Majorana di Termoli, hanno visitato la sede dell’area di ricerca di Firenze presso il Polo scientifico di Sesto Fiorentino e precisamente l’Iccom (Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici).

L’istituto svolge ricerche nel campo della Chimica Verde e dei Processi Sostenibili. La finalità e di sostenere l’industria nello sviluppo di nuove metodologie di processo e di agevolare una transizione da un modello di economia lineare ad una circolare, fornendo nuove competenze e sviluppando tecnologie innovative. Le tante aree di ricerca hanno un obiettivo unificante cioè quello di contribuire alla decarbonizzazione del sistema industriale ed alla creazione di nuove filiere produttive green.

La visita pensata per i ragazzi di terza e quarta chimica del Majorana è stata una tappa significativa nel percorso di Pcto di quest’anno. I percorsi per le competenze trasversali dell’indirizzo di Chimica e Materiali sono strutturati ogni anno su tre focus: Industria, Ricerca e Ambiente e, dal 2019, arricchiti dal tema della sostenibilità pertanto, le materie di indirizzo nel loro curriculum di Educazione Civica, focalizzano l’attenzione sui dodici principi della Chimica Verde.

I giovani ricercatori dell’Iccom hanno mostrato alcuni dei nodi cruciali dell’attuale ricerca scientifica e lo sforzo collettivo di studiare nuovi processi puliti, prevenendo l'inquinamento, riducendo o eliminando l'uso di sostanze pericolose, sviluppando prodotti e processi che riducano l'impatto sull'ambiente.

La giornata è stata molto intensa per prima cosa gli studenti hanno partecipato ad un seminario interattivo sulla Chimica Verde, e sulle sue declinazioni riguardo lo sfruttamento dell’energie rinnovabili come il fotovoltaico di nuova generazione, le celle a combustibile, i concentratori luminescenti (LSC), la diminuzione delle risorse con la conseguente fame chimica.

Nel nostro smartphone, ad esempio, ci sono più di settanta elementi chimici ed alcuni si esauriranno tra cento anni se non intensifichiamo il recupero di questi preziosi elementi che spesso provengono da zone di guerra e da miniere in cui purtroppo viene utilizzato il lavoro minorile. Al termine del seminario gli studenti si sono cimentati in un test finale a premi per, focalizzare e memorizzare i contenuti ascoltati.

Nel pomeriggio è seguita la visita ad alcuni laboratori. I ragazzi hanno visto come si costruiscono le Dye Sensitized Solar Cell, come si studia quale delle molecole organiche coloranti sintetizzate, siano più efficienti per catturare la luce solare, un sistema circolare di generazione di energia elettrica a partire da quella solare che attraverso un elettrolizzatore produce idrogeno e ossigeno e poi con una cella a combustibile produce energia e acqua ed infine, il centro di microscopia elettronica a vocazione interdisciplinare che svolge attività di servizio, consulenza, ricerca, formazione e divulgazione scientifica.

Un grazie particolate al gruppo che ha coadiuvato la Research Director dr Gianna Reginato: Daniele Franchi, Alessio Dessì, Andrea Marchionni - ricercatori presso Iccom, Andrea Ienco - dirigente di ricerca presso Iccom, Xheila Yzeiri - Dottoranda di ricerca, Francesco D'Amico - Dottorando di ricerca. Un ringraziamento per avere trasmesso ai nostri studenti tanto realismo scientifico ma anche tanto entusiasmo. Il chimico è un costruttore di molecole e la chimica verde è uno strumento per promuovere sostenibilità. Il chimico inventa, progetta e usa prodotti chimici e processi per ridurre o eliminare l’uso e la produzione di sostanze pericolose.

Quindi fare chimica verde significa non solo studiare la struttura e le proprietà di una molecola, ma chiedersi: da dove arriva? Quanta energia si è consumata per produrla? Come posso produrre la stessa molecola usando le risorse rinnovabili del territorio? Posso usare energia rinnovabile? Scarti agricoli? Posso inventare o sfruttare processi che utilizzano ciò che arriva dall’ambiente e all’ambiente possa tornare? Una bella sfida su cui modellare le hard e soft skills dei piccoli chimici del Majorana.

Professoressa Cristina Floro

Galleria fotografica