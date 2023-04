L'arte della vetrinistica viaggia dal Molise a Strasburgo

PETACCIATO. Il Presidente dell’associazione Vetrinisti e Visual Europei, titolare della Pgm Studio di Vetrinistica di Petacciato, il cavaliere Giuseppe Marco Pasquarella presenta il libro “La Vetrina. La Mia Arte”, Editore Giacovelli, al Parlamento Europeo davanti a una delegazione molisana e di esperti parlamentari.

A distanza di cinque anni il presidente Pasquarella torna nel Parlamento per illustrare la sua opera su invito dell’europarlamentare onorevole Aldo Patriciello.

«Il libro è stato scritto in un periodo difficile per tutti, ovvero quello pandemico- afferma Pasquarelli- Questo libro è utile perché, oltre ad essere esperienziale con il mio vissuto personale, aneddoti ed altro accaduto nei miei 35 anni di carriera, parla della professione e delle competenze nel settore vetrinistico che negli anni ho esportato anche in Europa. Aggiungo che questo settore, pure esistendo da sempre, è poco valorizzato come professione.

Invece, il lavoro del vetrinista e quello del visual sono professioni che valorizzano le città e i negozi di tutto il mondo, con le installazioni realizzate per creare bellezza e dare lustro. Questo libro può essere uno strumento, per tutto il Molise, per dare importanza ai nostri comuni di appartenenza nei settori del commercio, eventi, formazione e cultura.

La prefazione del libro è stata curata dal giornalista dottor Vittorio Feltri di “Libero quotidiano”, l’introduzione invece a cura del presidente di Confassociazioni Angelo Deiana. Nel libro tante le argomentazioni, sicuramente sul settore vetrinistico ma anche esperienze vissute con i miei racconti come relatore nel Parlamento europeo, nella Camera dei Deputati, interviste e articoli per la rubrica su “Libero quotidiano” e momenti dedicati all’associazione di cui sono Presidente.

“La Vetrina la mia Arte” non è un testo tecnico, anche se tocco tantissimi temi legati alla vetrinistica, al visual e alle problematiche commerciali e di settore. Vuole essere un libro che racconta la mia professione e quella di tanti colleghi sparsi per il mondo e che sottolineano l’importanza del vetrinista e del visual come valore aggiunto. Il vetrinista è l’artigiano che all’abilità delle mani unisce il cuore, la creatività e la passione.

In sintesi è il biglietto da visita per il negoziante ma anche per una comunità piccola come il Molise.

Il libro si può trovare nelle migliori librerie come la Feltrinelli, LBS, Giunti, Mondadori, Libraccio, Amazon, e volendo si può organizzare una tappa del libro nel vostro comune di appartenenza».

Conclude con un saluto a tutti i presenti e un grazie all’onorevole Patriciello per questa nuova occasione.

«Sicuramente ho vissuto un’emozione che porterò nel cuore oltre la presentazione del libro, quello di aver incontrato e conosciuto la Presidente Roberta Metsola , in pochi minuti abbiamo parlato della nostra professione del vetrinista e del visual, lanciandomi la proposta per un incontro istituzionale nel Parlamento per approfondire le tematiche. Credo che per un molisano di una piccola realtà come Petacciato rappresenti moltissimo queste attenzioni rivolte e vissute».

