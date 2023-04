"La capacità di intendere il mondo attraverso l'arte"

TERMOLI. Venerdì 7 Aprile dalle ore 17 alle ore 20 presso il Castello di Termoli, verrà inaugurata la mostra di Pittura intitolata: "La capacità di intendere il mondo attraverso l'Arte", a cura di Ylenia Paladino e Fredy Luciani, con il patrocinio dell’Assessorato della Cultura e del Turismo del Comune di Termoli.

L'Arte è il racconto dell'Anima, riguarda la messa a nudo dell’interiorità, racconta da sempre le contraddizioni e le fragilità dell'umanità. L'Arte è un viaggio introspettivo, il riflesso e la trasposizione all'esterno dell'Anima e se direzionata in un certo modo, funge da terapia in primis a chi la tratta e poi a chi ci sta intorno. Ed ancora è linguaggio globale, comunicazione e a chi la "tratta" ha una grande responsabilità. Finalmente sarà data l'opportunità alla cittadinanza e non solo, di vedere dal vivo il quadro che nell'ultimo anno e mezzo è stato esposto: alla galleria di Firenze, alla prestigiosa Biennale di Milano, a Londra, a Berlino, al Louvre (Parigi) e a Bruxelles.

Selezionato nel prossimo libro di Sgarbi e che verrà presentato il 9 giugno 2023 a Firenze, mentre a Marzo 2024 verrà proiettato a New York sui palazzi per due settimane.