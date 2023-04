I fischietti termolesi donano il sangue

TERMOLI. Nella giornata di ieri 7 aprile 2023, alle ore 8:30, ha avuto luogo la 7ª Giornata dell’ Arbitro- Donatore presso la sede Avis di Termoli dell’ Ospedale San Timoteo .

La sezione Aia di Termoli si è presentata con 18 giovani arbitri che hanno donato plasma e sangue nell’appuntamento fisso con l’Avis locale che si tiene ogni 4 mesi.

In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando in Molise per la mancanza di sacche di sangue, l’aiuto dei numerosi fischietti termolesi è stato fondamentale.

I ragazzi, nonostante fossero impegnati in partite decisive della fase finale dei massimi Campionati regionali e di Coppa del giorno seguente, non hanno rinunciato alla donazione presentandosi ugualmente consapevoli del grande gesto verso tutta la comunità.

Da notare il grande lavoro svolto dal settore biomedico della sezione di Termoli che, in collaborazione con lo staff Avis, porta sempre più persone nel mondo dei donatori, includendo anche amici e parenti dei giovani arbitri.

Il prossimo appuntamento è fissato agli inizi di agosto con l’ 8ª Giornata dell’Arbitro Donatore.

Galleria fotografica