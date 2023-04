Quando Giulio Rivera era studente, la lettera dell'insegnante Filomena Pirro

GUGLIONESI. Nell’ambito della cerimonia di intitolazione dell’istituto omnicomprensivo di Guglionesi a “Giulio Rivera”, l’insegnante in pensione Filomena Pirro ha voluto presentare l’edificio scolastico, dove lo stesso compianto agente di pubblica sicurezza, trucidato dalle Br il 16 marzo 1978, negli anni 60 ha trascorso tra i banchi delle sue aule l’infanzia e l’adolescenza come alunno e che oggi viene ricordato come grande difensore dello Stato. «Dopo circa un secolo, i guglionesani, con orgoglio, possono vantare una grandiosa opera muraria: l’edificio scolastico. I lavori di progettazione e di esecuzione portati a termine con molta serietà e competenza, rispondono ancora oggi ad ogni esigenza. Da parecchie generazioni è stato sempre ben controllato e salvaguardato con interventi studiati e oculati.

Qui, migliaia di ragazzi vi hanno socializzato, lavorato, studiato e imparato attraverso manifestazioni culturali e sportive, militari, politiche e ricreative che, nel tempo, in esso, si sono svolte e realizzate.

Durante la guerra, però, i nostri ragazzi sono stati allontanati dai tedeschi e dagli inglesi che, da padroni vi si sono alloggiati.

Solo a guerra finita, questi stranieri sono ripartiti e, finalmente, i ragazzi, con gioia, si sono ritrovati. Quanti disastri hanno trovato! Vetri rotti, porte sgangherate e… latrine tappate!

Eh, che gran da fare per quei guai da riparare! Ora, però, più bello di prima è diventato e da tanti paesi ammirato e invidiato. Superbo e maestoso troneggia sulla collina avvolgendo nella sua ombra le case vicine e, come una sentinella sempre vigile e severa spazia il suo sguardo acuto e altero fino al mare, alle montagne, ai paesi circostanti.

Questa mole imponente, dalla forza erculea nelle mura e nelle fondamenta impavida ha retto a terremoti e bombardamenti. Teniamocelo caro questo gioiello di architettura: qui è racchiusa la storia della nostra cultura imperniata sugli ideali di famiglia, di patria e di libertà di giustizia, di pace e di legalità.

Ideali che il nostro concittadino Giulio Rivera ha scolpito nel suo animo durante l’infanzia e l’adolescenza tra i banchi delle tue aule e che, con amore e passione ha continuato a rispettare e a difendere durante la sua carriera militare fin troppo breve. Da questi ideali, Giulio ne è rimasto così coinvolto e affascinato da morire brutalmente assassinato a soli 24 anni, il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma in un attentato terroristico insieme ad altri quattro eroi proprio mentre adempiva la sua nobile missione: “la difesa dello Stato”, “del nostro Stato” rappresentato allora dall’Onorevole Aldo Moro anch’esso vittima delle Brigate Rosse. A te, Giulio va il grazie di tutta la cittadinanza che, oggi, insieme alle autorità scolastiche, civili, religiose e militari, onora la tua memoria con l’ufficiale intitolazione al nostro Istituto Omnicomprensivo del tuo nome inciso su una targa commemorativa perché sia di esempio e di monito per le future generazioni».