Si avvicina San Leo, attesa per la Carrese e per Clementino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fervono i preparativi per la festa in onore di San Leo a San Martino in Pensilis.

Non solo per la “Carrese”, tradizione storica e culturale da sempre legata al territorio, ma anche per la presenza di Clementino, il rapper napoletano che allieterà la serata del 2 maggio.

Ricco il programma sia religioso e sia culturale e ricreativo. Si comincia da domenica 23 aprile, con la novena a San Leo e con la “mostra fotografica della Carrese” a cura della Società operaia e dei Nonni vigili in piazza Umberto.

Sempre domenica 23 aprile, alle ore 21:30 ci sarà la proiezione documentario "Girate!" La Carrese di San Martino in Pensilis ispirato e tratto dalle opere del professore Michele Mancini, a cura di Alessandro Massenzio Società Operaia in piazza Umberto I°.

Lunedi 24 aprile ore 17 "Scrippelle in Festa" a cura del Carro dei Giovanotti Piazza Umberto I°, mentre martedì 25 sempre alle ore 17 "Fiera del Dolce" a cura della Società Operaia e dei Nonni Vigili e alle ore 20 il concerto "Giordano Trumpet Ensemble" nella Chiesa San Pietro Apostolo.

Mercoledì 26 aprile alle ore 17, nella giornata mondiale dello sport l'Apd Real San Martino organizza la staffetta con i propri tesserati.

Il 1° concorso Letterario "La Carrese nel III Millennio - Tratturi in Festa"- si terrà venerdì 28 aprile alle ore 19, a cura dell'Associa-zione Culturale "Lagrandeonda" presso la sala consiliare. Sabato 29 alle ore 16 "Scrippelle in Festa" a cura del Carro dei Giovani.

Domenica 30 aprile, finalmente, prende il via, alle ore 16 la Carrese 2023 mentre alle ore 22 ci sarà la serata musicale a cura amministrazione Comunale.

Lunedì 1° maggio ore 21:45 I RinoMimati e Marco Morandi in concerto a cura dell'amministrazione comunale e alle 23:30 la proiezione della “Carrese”.

E per concludere il 2 maggio Clementino in concerto con i fuochi pirotecnici a fine serata.