Il sogno della Pro loco "Colleniso" diventa realtà

GUGLIONESI. Cambio della guardia nella pro loco Colleniso di Guglionesi. La presidente Teresa Arielli ha rassegnato le dimissioni. Una scelta sofferta che, però, la vedrà impegnata su altri fronti. La sua posizione è passata nelle mani del suo vice, Francesco Cassetta.

«Calerò il sipario su questa bellissima esperienza, non prima però di aver ringraziato pubblicamente i soci tutti ed in particolare i miei compagni di viaggio, senza i quali, non avrei raggiunto sicuramente così tante soddisfazioni! Voi solo sapete quanto fortemente abbiamo voluto rendere funzionale questa associazione, quanto tempo e quanto sacrificio ci è costata, quante ore fuori casa e quanto freddo in certi eventi, ma per tutto quello che abbiamo raggiunto, posso dire di andare via con in tasca tanta soddisfazione» questo il saluto di Teresa Arielli che ha voluto ringraziare fortemente tutta la sua squadra, non prima però di accogliere, nella giornata di lunedì di Pasqua, 46 turisti provenienti da Bari.

Neanche la pioggia li ha fermati. Desiderosi di conoscere il territorio e le ricchezze di Guglionesi, con l'aiuto del professor Felice Paolone, Giuseppe Pollice e Antonio Scardocchia, che hanno contribuito con tanti altri dettagli, hanno visitato il paese in lungo e in largo.

Una giornata diversa e ricca di cultura. Tanto stupore negli occhi dei turisti che hanno potuto ammirare la ricca storia guglionesana.

«Ringraziamo per la disponibilità il comitato San Nicola, il comitato Sant'Antonio e don Stefano- si legge nella nota della Pro loco- che, hanno collaborato e consentito l'apertura delle chiese e delle cripte! Guglionesi turistica, un sogno nel quale la pro loco crede fortemente. Grazie di cuore a chiunque ha contribuito».

E per quanto riguarda le dimissioni della presidente dichiarano quanto segue: «Innegabile quanto per noi sia stato difficile accettare questa decisione, quanti vani tentativi siano stati fatti per cercare una soluzione alternativa ma, la conosciamo tutti, è quasi impossibile dissuaderla. Le sue motivazioni personali sono insindacabili e totalmente rispettose dei valori Pro Loco e nei confronti del lavoro svolto spalla a spalla in questi anni. Cara Teresa, per l’ennesima volta ci hai dato dimostrazione di coerenza ed attaccamento; per questo vogliamo esprimere la nostra più viva gratitudine per la passione, l’impegno, i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni durante i quali sei stata al vertice della nostra Pro Loco, associazione alla quale hai dimostrato un non comune senso di attaccamento ed un affetto difficilmente riscontrabile in altri contesti».

