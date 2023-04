Concorso musicale nazionale, si afferma il talento di Damiano D'Angelo

GUGLIONESI. Grande successo per Il 15° Concorso Nazionale di Musica d’insieme e per Solisti organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale “Leopoldo Montini” di Campobasso, punto di riferimento per la promozione di una peculiare cultura musicale.

Giunto alla sua quindicesima edizione, il concorso si conferma una delle iniziative più interessanti destinate a giovani musicisti.

Proprio in questa edizione si afferma e conferma il talento musicale di Damiano D’Angelo, iscritto alla classe di clarinetto dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Rivera” di Guglionesi, che è risultato vincitore del primo premio categoria solisti.

A Damiano è stato inoltre assegnato da parte della giuria il Premio Speciale come miglior talento e pertanto dovrà esibirsi in concerto presso il teatro “Savoia” di Campobasso in data 22.04.2023, in occasione delle premiazioni.

Già in passato Damiano è risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui, da ultimo, in data 5 aprile del XII International Competition “Città di Massa” online edition Italy.

Damiano si conferma un grande talento, punto d’orgoglio per l’istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi.