Veglia di preghiera per l'ordinazione di fra Italo Santagostino

TERMOLI. Nuovo incontro di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà fine luglio ai primi giorni di agosto a Lisbona, in Portogallo.

L’appuntamento è fissato a giovedì 13 aprile 2023 alle 20.30 nella chiesa di San Francesco a Termoli. Sarà occasione per unirsi alla veglia di preghiera per l’ordinazione presbiterale di fra Italo Santagostino, un giovane frate cappuccino di Termoli che sabato 15 aprile, alle 18.30, nella stessa chiesa, diventerà presbitero per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo, mons. Gianfranco De Luca.