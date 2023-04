Torna il "Palio delle oche" a Campomarino

CAMPOMARINO. A partire dal 2019, ricorre la competizione del “Palio delle Oche” a Campomarino, che rievoca la corsa degli abitanti dietro le oche, distinti nelle nove contrade, attraverso le vie del borgo antico. La contrada che per prima giunge con l’oca alle porte della chiesa antica, si aggiudica il Palio.

Il Palio delle Oche è inserito all’interno delle celebrazioni della Festa di San Vincenzo, due giorni intensi in cui la comunità di Campomarino si ritrova unita in una serie di sagre e rievocazioni medievali.

Fervono, quindi, i preparativi in vista della festa che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 aprile.

Per cominciare sabato 22 aprile dalle ore 16 ci sarà il "Gioco dell’oca umano" e “Ludi in foro” in Piazza Vittorio Veneto e le vie del Borgo. Alle ore 20 via all'apertura degli stand gastronomici con degustazione del piatto tipico a base di seppie e piselli, panini e prodotti di braceria in Largo Santa Maria a Mare mentre alle 20:30 l'intrattenimento musicale sarà a cura dei "Bufù Kalena" e "Napulammore".

Domenica 23 aprile, dalle ore 14 per le vie di Campomarino si terrà il "Corteo Storico" e alle 15, finalmente, il tanto atteso "Palio delle oche" con la cerimonia di apertura. Spettacolo sbandieratori e musici, parata dei gonfaloni, benedizione delle oche, giuramento dei conduttori delle oche ed inizio gare delle contrade (Piazza Vittorio Veneto e Largo Santa Maria a Mare).

Alle 18:30 la santa messa e la processione in onore di San Vincenzo con partenza dalla Chiesa Santo Spirito ed arrivo alla Chiesa di Santa Maria a Mare, con la “Banda dell’Adriatico” della città di Termoli.

Infine, alle ore 21 la serata musicale sarà allietata dagli "Aumm Aumm", stand gastronomici e premiazione in Piazza Vittorio Veneto.

Galleria fotografica