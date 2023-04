Il pomodoro per la ricerca 2023: in piazza anche a Termoli contro i tumori infantili

Il pomodoro per la ricerca 2023: in bocca al lupo a tutti i volontari

TERMOLI. Volontari della Fondazione Umberto Veronesi in piazza nel fine settimana anche a Termoli.

Come ci ha riferito la responsabile dell'iniziativa locale, Giovanna D'Addario, sabato 15 e domenica 16 aprile, la Fondazione Umberto Veronesi tornerà nelle principali piazze italiane per distribuire, a fronte di una donazione di 10 euro, il suo prodotto solidale per eccellenza: il pomodoro in barattolo d'acciaio dedicato al sostegno della ricerca e cura sui tumori infantili.

L'evento, giunto alla sua sesta edizione, vede al fianco di Fondazione, l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea).

«Saremo più di 7mila volontari in tutte le piazze! Noi vi aspettiamo in Piazza Monumento Termoli», l'invito della D'Addario.

Ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250 mila bambini. Solo in Italia si riscontrano nell’arco di 12 mesi 1.400 nuovi casi nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni e 800 fra gli adolescenti (15-19 anni). I tumori dell'età pediatrica rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle loro vite e quelle di tutta la famiglia.

La ricerca scientifica ha fatto tanto, ma ha bisogno che continuiamo a sostenerla.

Nel 2023 Fondazione Umberto Veronesi avvierà il progetto “Palm” (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), con l’obiettivo di creare una rete di strutture oncologiche per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia mieloide acuta pediatrica.

Dal 2018 ad oggi Fondazione Umberto Veronesi, grazie al prezioso supporto dei tanti volontari coinvolti, ha raccolto con l’iniziativa "Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente" più di un milione e 700 mila euro a favore della ricerca e cura dei tumori che colpiscono bambini e adolescenti.