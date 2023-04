Il "Ricciardi" di Palata apre le porte all'Europa

PALATA. L’Istituto Comprensivo “A. Ricciardi” di Palata spalanca le porte all’Europa dal 17 al 21 aprile 2023 con “Erasmus+ Back to roots”, progetto finanziato dall'UE per l'istruzione e la formazione, accogliendo alunni e docenti provenienti da Croazia, Austria e Serbia.

Un’occasione straordinaria per l’intera comunità di pertinenza dell’Istituto “Ricciardi”, storicamente costituita da una forte minoranza linguistica di origine slava, frutto di un articolato lavoro voluto dal Dirigente Scolastico, docenti e alunni, coinvolti sinergicamente a diverso titolo per la buona riuscita della manifestazione.

“Erasmus + Back to roots” si pone l’obiettivo di consolidare il senso di appartenenza in un più ampio contenitore europeo, coinvolgendo Paesi partner con l’obiettivo di riaffermare una precisa identità comune, in un periodo storico particolarmente complesso come quello attuale. Il cartellone degli eventi predisposto coinvolgerà studenti e docenti dei Paesi ospiti in animazioni, visite guidate, incontri e laboratori multidisciplinari orientati alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico locale.

All’evento inaugurale, previsto il giorno 17 aprile alle ore 17 presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata, sono attesi gli interventi del professor Giovanni Piccoli, della professoressa Giuliana Fiorentino e Fernanda Pugliese, di esperti per la valorizzazione della minoranza croata-molisana, di amministratori locali e del Dirigente del MIM - USR Molise dottoressa Anna Paola Sabatini.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Palata, Montefalcone nel Sannio e San Felice del Molise.

Il 17 aprile 2023 alle ore 17 a Palata, nei locali della palestra dell'IC " Ricciardi", si terrà una conferenza sul tema "l'importanza della microlingua come arricchimento culturale e sviluppo del pensiero".

L' evento, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, si colloca nell'ambito di una serie di iniziative didattiche in atto nella scuola ai fini della tutela della lingua croata molisana parlata dalle comunità che compongono e caratterizzano fortemente l'Istituto "Ricciardi".

Il convegno sarà l'occasione per accogliere una delegazione di dirigenti scolastici, docenti e alunni provenienti da Serbia, Croazia e Austria nell'ambito del progetto Erasmus+ che si terrà dal 17 al 21 aprile da parte dell'Istituto Comprensivo " Ricciardi".

Galleria fotografica