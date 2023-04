"L'importanza della microlingua", le istituzioni si ritrovano a Palata

PALATA. Alle ore 17 a Palata, nei locali della palestra dell'Istituto comprensivo "Ricciardi", si terrà una conferenza sul tema "L'importanza della microlingua come arricchimento culturale e sviluppo del pensiero".

L'evento, fortemente voluto dal dirigente scolastico, si colloca nell'ambito di una serie di iniziative didattiche in atto nella scuola ai fini della tutela della lingua croata molisana parlata dalle comunità che compongono e caratterizzano fortemente l'Istituto "Ricciardi".

Il convegno sarà anche l'occasione per accogliere una delegazione di dirigenti scolastici, docenti e alunni provenienti da Serbia, Croazia e Austria nell'ambito del progetto Erasmus+ che si terrà dal 17 al 21 aprile da parte dell'Istituto Comprensivo " Ricciardi". Introducono i lavori, Guido Rampone, dirigente scolastico, Michela lezzi, referente Erasmus, esibizione degli alunni della scuola primaria di Palata con il gruppo Folk "Palatella". Saluti istituzionali Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Usr Molise; Salvatore Micone, presidente del Consiglio regionale; Roberto Di Baggio, sottosegretario della Regione Molise; Maria Di Lena, sindaca di Palata.

In programma anche l’esibizione del gruppo Croatatarantata con Lettura di brani in lingua croata. Intervengono Giovanni Piccoli, professore di Lettere ed esperto in microlingue "Storia della lingua croata-molisana e degli Schiavoni del Molise", Giuliana Fiorentino, professoressa ordinaria in Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione Università del Molise Promozione del plurilinguismo e sviluppo del territorio: un binomio possibile, Francesco Trolio, sindaco di Acquaviva Collecroce, comune capofila della legge 482/1999 "Legge sulla tutela della lingua e delle culture di minoranze", Fernanda Pugliese, professoressa e giornalista, Antonella D'Antuono, rappresentante dei croati molisani presso il governo della Repubblica Croata.