Erasmus: Studenti dell'Ipsia di Montenero volano a Malta

MONTENERO DI BISACCIA. Nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 14 maggio gli alunni dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di Montenero di Bisaccia, nell’ambito del progetto Erasmus, svolgono un periodo formazione presso l’isola di Malta.

In tale contesto sviluppano inoltre esperienze in ambito lavorativo, nel campo dell’alternanza scuola-lavoro, presso delle aziende maltesi operanti nel settore della manutenzione e dell’istallazione degli impianti. Attività in linea con il percorso professionale e scolastico di manutenzione ed assistenza tecnica svolto dagli alunni del nostro istituto.

Lo sviluppo delle autonomie, l’approfondimento delle competenze linguistiche in inglese e le relazioni con coetanei, di altri contesti internazionali, rappresentano i punti cardine dell’esperienza dei nostri ragazzi.

Gli alunni della classe quarta sono accompagnati dal Prof. Lucio Scardera che li sta conducendo nell’esperienza e guidando nei rapporti con le altre scuole italiane ed europee partecipanti al progetto.

Gli alunni che non hanno superato le procedure selettive per la partecipazione al progetto Erasmus a Malta svolgeranno comunque un Pcto - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - presso delle aziende presenti sul territorio; in quanto, il nostro istituto garantisce da sempre una massima attenzione allo sviluppo delle competenze professionali degli alunni.

La richiesta lavorativa di esperti manutentori ed istallatori nel mondo dell’elettronica e dell’elettrotecnica è sempre maggiore ed è nostro compito formare, nel migliore dei modi, gli alunni del nostro istituto sia attraverso esperienze di carattere internazionale che locale.