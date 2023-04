Insieme per Sara: la rete solidale ricorda l'assistente sociale a sei mesi dalla scomparsa

dom 16 aprile 2023

CAMPOMARINO. Come annunciato già la scorsa settimana, a sei mesi dalla tragica e improvvisa scomparsa a soli 45 anni di Sara Gentile, nota assistente sociale del territorio del basso Molise, Alessandra, sua figlia primogenita la ricorda oggi, dopo aver creato “la rete”, esattamente come sapeva fare sua madre. Alle ore 18, l’Istituzione Cultura e la Biblioteca Kodra ospita presso Palazzo Norante a Campomarino una piccola commemorazione, un segno, un segnale: “Insieme per Sara”.

«Ho deciso di organizzare un momento a sei mesi dell’assenza di mia madre Sara per ricordare tutte le cose positive che ha fatto. Abbiamo deciso di includere alcune delle associazioni con le quali ha collaborato. Mi sembra giusto e doveroso farlo e ricordarla così», racconta Alessandra. Le associazioni racconteranno della loro esperienza con Sara, lo stato dell’arte dei Progetti a cui aveva dato vita e supportato. La sua determinazione e la sua passione per il bene comune, sua missione di vita, saranno il fil rouge della commemorazione.

Saluti istituzionali affidati al sindaco, Piero Donato Silvestri. Di seguito intervento a cura del segretario dell'Aisa Molise, Massimiliano Di Muccio, che parlerà di tre progetti concreti: Banco alimentare, La nostra Campomarino e Con te. Subito dopo tocca al Centro di musicoterapia Mananà, con Pascalle Staniscia e Antonio Lalli, sul progetto Fattoria eco-musicale. Attesa la testimonianza di Bertaud Djemeu, quindi spazio ai City Angels, con Anna Maria Petruccelli e il corso di alfabetizzazione di lingua italiana e dei laboratori civico-linguistici, in collaborazione con Diagrammi Sud. Si prosegue con la Polisportiva Kemarin, il presidente Ferdinando Chimisso relazionerà su "Sport senza confini". Un carnet molto nutrito di contributi, in scaletta anche Alessandra Carlini. Ruolo di moderatore affidato a Nicola Occhionero, che detterà i tempi.