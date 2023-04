Manovre di disostruzione pediatrica all'asilo di via Montecarlo

TERMOLI. Il tema della disostruzione pediatrica è sempre molto attuale, poiché della salute dei bambini se ne preoccupano tutti e nessuno vorrebbe che accadesse loro qualche spiacevole episodio. Di questo, o meglio, di come intervenire qualora avvenissero casi di ingerimento pericolosi si è parlato nella scuola dell’infanzia comunale di via Montecarlo. Un incontro molto costruttivo, organizzato dalla cooperativa Sirio. Che con lezione pratica e teorica ha istruito i genitori accorsi all’evento formativo su come agire in sicurezza. Presente anche l’assessore comunale all’Istruzione, Silvana Ciciola.

«Sapere come agire in caso di bisogno, può fare la differenza». Si è svolto venerdì 14 aprile il Corso di disostruzione pediatrica per il personale e le famiglie dei bambini iscritti agli Asili Nido e Scuola dell'Infanzia Comunali.

Il corso promosso dalla Cooperativa Sirio e Comune di Termoli in collaborazione con la Società Salvamento Molise si è svolto nei locali della Scuola dell'Infanzia Comunale e ha rappresentato un importante evento formativo e informativo soprattutto per le famiglie che hanno partecipato attivamente anche grazie ad esercitazioni pratiche sui manichini.