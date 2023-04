Arriva a Termoli "Invisibili", storie di Covid e vaccini

TERMOLI. A settembre dello scorso anno, durante le serate del Festival del Giornalismo Indipendente (Cerveteri), veniva proiettato per la prima volta il Docufilm “Invisibili”, prodotto da Playmastermovie e diretto dal regista Paolo Cassina.

Da allora questo prezioso lavoro, che Playmastermovie ha deciso di offrire gratuitamente alla collettività, è stato dapprima condiviso sulle piattaforme online e successivamente proiettato in più di 200 piazze, sale e teatri di tutta Italia, con un’amplissima partecipazione di pubblico, segno che l’argomento delle reazioni avverse da vaccino covid19 è stato finalmente “sdoganato” e suscita interesse tra la popolazione.

Il Comitato contiamoCi! e la Casa di Produzione Playmastermovie, su iniziativa di cittadini termolesi e in collaborazione con il Comitato di quartiere Sant’Alfonso, invitano la cittadinanza di Termoli e Comuni limitrofi, alla proiezione del Docufilm “Invisibili” e successivo dibattito. La proiezione è prevista Domenica 23 aprile 2023 ore 17, presso i locali gentilmente concessi dalla Onlus Sae112 “Sistema Assistenziale Europeo”, in via G. Perrotta (alle spalle dell’ex Istituto Nautico).