Antica campana restituita dai Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale

RIPABOTTONI. I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale dell’Aquila, consegneranno, martedì 18 aprile alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni, un’antica campana.

Non si sa da quanto manchi, ma è sicuro che appartenesse al campanile della vecchia chiesetta di San Michele. Fatta costruire per volontà di donna Ippolita Ruffo, moglie del principe Paolo Francone intorno al 1733 per grande devozione all’Arcangelo Michele. La campana fu commissionata, probabilmente, dalla Famiglia Cappuccilli, come si desume da una scritta posta sul manufatto: “Ada…. Cappuccilli”, forse come ex voto. Fino agli anni Cinquanta i suoi rintocchi suonavano lì, poi la vecchia chiesa fu demolita e si persero le sue tracce.

I Carabinieri che l’hanno rinvenuta, dopo lunghe e accurate indagini hanno stabilito che appartenesse alla vecchia cappella di Ripabottoni e che debba tornare nel luogo da cui è partita, reinserendola nel proprio contesto territoriale. La campana rappresenta la memoria storica e devozionale di San Michele della comunità di Ripabottoni. Sarà affidata e custodita nel Museo Parrocchiale “Paolo Gamba”, fresco di inaugurazione, voluto dal Parroco don Gabriele Tamilia e curato da Gabriella Paduano, nei sottostanti locali della chiesa madre.

Alla cerimonia saranno presenti gli uomini del comando carabinieri Tpc del Nucleo dell’Aquila, con il Capitano Currieri, il comandante provinciale dei carabinieri di Campobasso, il colonnello Luigi Delle Grazie, il comandante della Compagnia di Larino, il Capitano Petruzzella, il parroco don Gabriele Tamilia, il sindaco Orazio Civetta, il rappresentante della Sovrintendenza del Molise, Vincenzo Papa, l’architetto Armando Marinelli, della famosa fonderia di Agnone e rappresentati della famiglia Cappuccilli.