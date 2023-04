Poesia dell'assenza, la nuova opera della prof Laura D'Angelo

MONTENERO DI BISACCIA. È da poco uscito il volume Poesia dell'assenza (Il Convivio Editore) della scrittrice molisana Laura D'Angelo. L'autrice, che può contare diverse pubblicazioni, torna in libreria con un libro di poesie volto a scandagliare il tema dell'assenza attraverso significanti simbolici che hanno nel mito e nella sua fragilità la propria incisività. L'assenza diventa così espressione di un bisogno di senso e significato, aspirazione ad una realtà altra, mancanza dolorosa, configurandosi al centro di un dialogo con sé stessi e con la dimensione della vita, sempre inafferrabile, soggetta al cambiamento, alle maree, ai ritorni.

Come scrive Giuseppe Manitta nella prefazione: «Poesia dell’assenza è un’opera interrogativa, in quanto sonda la particolare vuotezza e criticità esistenziale che, oggi, non è relativa solo al singolo, ma coinvolge un intero percorso sociale e, finanche, storico… Eppure, l’opera non si risolve nello scenario umbratile. Esiste una continua tensione ossimorica, una contrapposizione dalla quale germoglia la forza per il riscatto. Si è indicato il termine ‘ forza’ perché si tratta di uno dei misteri più affascinanti e incomprensibili che l’essere umano possiede: l’amore. E l’amore è un’energia ancestrale».





Laura D’Angelo si laurea con lode in Lettere classiche e Filologia classica e consegue un Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Docente di materie letterarie, pubblica articoli accademici su riviste scientifiche (Gradiva, Inter- national Journal of Italian Poetry - ed. Olschki, Studi medievali e moderni, Sinestesieonline, NS Ricerca) e saggi in volumi collettanei, approfondendo lo studio della letteratura e della poesia contemporanea. Giurata in diversi Premi nazionali di poesia e narrativa, partecipa a convegni internazionali e svolge attività di critica letteraria, con presentazioni di libri e interviste. Ha scritto per diverse testate giornalistiche ed è autrice di riviste culturali e letterarie online.

Ha pubblicato il volume di prose poetiche Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021), semifinalista al Concorso di Poesia “Paolo Prestigiacomo".