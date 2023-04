Jovine torna a casa: «Un uomo senza tempo»

GUARDIALFIERA. “Il Molise per me è un sogno. È un mito tramandatomi dai padri, ed è rimasto nel mio sangue e nella mia fantasia”. Con questa frase, che racchiude tutto l’amore di Francesco Jovine per la sua terra, si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del Convegno Internazionale sul “mentore” molisano, tenutasi a Campobasso presso l’ex Gil di via Milano, sede dell’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura guidato dall’Assessore Vincenzo Cotugno. Il convegno, organizzato dal Parco Letterario e del Paesaggio “F. Jovine” , patrocinato dai Comuni aderenti al Parco, dall’Unimol, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, con il sostegno della Regione Molise, assessorato Turismo e Cultura grazie al Bando “Turismo è Cultura”, e a sponsor privati, si terrà il 20 e 21 aprile 2023 a partire dalle ore 9,30, a seguire nel pomeriggio, rispettivamente in quel di Guardialfiera e Agnone, sedi Amministrative del Parco e comuni capofila del progetto stesso. Illustri relatori si confronteranno sulla figura di Jovine, sulle tracce di un Molise cercato, vissuto, teorizzato. Si cercherà di capirne la storia, soprattutto nella descrizione delle Terre del Sacramento, di favorire i Paesaggi da egli narrati, il suo essere necessario in passato e soprattutto nel presente. Si parlerà di questione meridionale, il confine spesso travalicato della fantasia, di un nuovo mondo di concepire il suo pensiero proponendo una revisione critica del personaggio. Un itinerario emozionale che si sviluppa a Guardialfiera, con la sua casa natale ed i luoghi che hanno ispirato le sue opere, sino ad Agnone e a tutte quelle zone corrispondenti ad una comune identità territoriale e socio culturale. Le parole, i gesti, le case, le tradizioni, il duro lavoro dei campi, le principali evidenze del motivo conduttore del convegno. Celebrare l’autore, uno dei maggiori esponenti del neorealismo italiano, coinvolgerà alcuni dei maggiori studiosi della sua opera.

A Guardialfiera terranno banco, nella Sala Conedera, dopo i saluti da parte delle autorità che presenzieranno quali il sindaco della città, Vincenzo Tozzi, l’Assessore Vincenzo Cotugno, il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il Rettore dell’Unimol, Luca Brunese, la Reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini, il rappresentante dei Sindaci del Parco, Antonio Tomassone, il decano del Parco, Vincenzo di Sabato, il Presidente del Parco Letterario e del Paesaggio “F.Jovine” Maurizio Varriano e quello dei Parchi Letterari d’Europa, Stanislao De Marsanich, come dicevamo, relatori di fama internazionale. Da Francesco D’Episcopo, ad Alberto Barausse, Rossano Pazzagli, Alberto Sana, Antonio Mucciaccio.

La presenza di Annamaria Pilla e Maria Stella Rossi, garantirà freschezza e ci porrà l’attenzione verso uno Jonine per lo più sconosciuto in veste di scrittore per l’Infanzia. Il dibattito verrà condotto e moderato da Itala Troilo, del CTS del Parco letterario. In serata la proiezione del documentario “Gocce” a cura di Simone D’Angelo. Il convegno il 21 aprile convoglierà la sapienza dello scrittore in quel di Agnone dove, dopo i saluti di rito dei convenuti, anticipati da quelli del sindaco Daniele Saia, e dall’introduzione di Francesco Paolo Tanzi, vice presidente del Parco, la platea riunita presso il cinema teatro Italo Argentino. Il dibattito, moderato da Gina Di Pietro, segretaria del Parco Jovine, vedrà condividere il palco a Gioconda Marinelli, Giulio de Jorio Frisari, Sebastiano Martelli, Angelo Piemontese, Plinio Perilli, Hean – Pierre Pisetta della libera Università di Bruxelles. Anche ad Agnone spiccano le presenze dell’Assessore Cotugno, del Rettore, della dottoressa Sabatini, del presidente dei Parchi letterari, Stanislao de Marsanich, del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci.

A fine serata la proiezione del docu-film “C’era una volta la terra” di Ilaria Iovine e Roberto Mariotti. Alla presenza dei Sindaci aderenti al Parco, Lino Rufo, cantautore e vicepresidente del Parco Letterario, presenterà l’inno del Parco Letterario e del paesaggio “F. Jovine”.

A compimento del progetto, il 30 aprile 2023 a partire dalle 19.30 circa, in Guardialfiera, in occasione della ricorrenza della morte dello scrittore, si terrà una fiaccolata nei pressi della Casa natale di Jovine. Nell’augurare un confronto duraturo nel tempo e la piena conoscenza di uno scrittore ancora attuale, vi si augura un buon convegno con una delle frasi più autentiche di un Molise sempre più preda di malinconici addii: “Il contadino Molisano è ordinariamente taciturno; non dice che l’indispensabile; abitante in una terra difficile, aspra, scoscesa, rotta, a pendii rocciosi, a sassaie aride, ha nelle vene l’asprezza della lotta del vivere”.