Disturbi dell’alimentazione: curare, costruire alleanze e promuovere il cambiamento

LARINO. Un successo per l’incontro informativo dal titolo “la complessità dei Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: curare, costruire alleanze, promuovere il cambiamento”, tenutosi venerdì scorso a Palazzo Ducale organizzato da Aido gruppo comunale di Larino.

L’evento, patrocinato dal Comune frentano, centro servizi per il volontariato del Molise, dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Campobasso e dall’ordine degli Psicologi del Molise, si è fregiato delle relazioni da parte di professionalità esperte del centro disturbi alimentari di Campobasso Food For Mind.

Dopo il saluto del sindaco del Comune di Larino Giuseppe Puchetti, il Presidente Aido gruppo comunale di Larino Graziella Vizzarri ha condiviso con i presenti il ricordo della dottoressa Mariangela Iorio, prematuramente scomparsa, dal pubblico è scaturito un caloroso applauso. La Vizzarri, ha riportato l’intento dell’evento, la cui programmazione era iniziata qualche mese prima proprio insieme alla Iorio con l’obiettivo di disseminare informazione sul territorio, cercando di investire tutti gli enti preposti nel promuovere azioni di sensibilizzazione. «Costruire alleanze e promuovere il cambiamento, è l’azione che vogliamo portare avanti – ha detto la Vizzarri - per fronteggiare quella che si presenta come un fenomeno crescente di forte impatto sociale, considerando l’abbassamento dell’età dell’insorgenza e colpendo sempre più adolescenti e giovanissimi. Promuovere la conoscenza e le alleanze per una rete costruttiva propedeutiche ad azioni di prevenzione efficaci e presa in carico. La prevenzione unitamente alla sensibilizzazione nei confronti della cultura della donazione degli organi è un principio fondante di Aido nazionale che quest’anno festeggia il 50esimo anno della sua nascita.» Ha, inoltre, ricordato che l’evento si inseriva nelle manifestazioni in occasione della giornata nazionale della donazione organi indetta dal Ministero della salute per il 16 aprile. Hanno seguito i saluti della dottoressa Giovina Vincelli, Medico di Base delegata OMCeO Campobasso, la dottoressa Antonella Primiani, medico del 118 e responsabile della commissione pari opportunità OMCeO Campobasso, la dottoressa Alessandra Ruberto, Presidente Ordine degli Psicologi del Molise e Luigi Santella, Presidente Aido Molise.

A trattare l’argomento è stata la dottoressa Luigia Primiani, psicoterapeuta, responsabile del centro Food For Mind Campobasso con una relazione dal titolo “I DAN adolescenza. Aspetti distintivi: continuità e cambiamenti”, spiegando come si manifestano tali patologie nei più giovani, come può avvenire un riconoscimento precoce che possa allertare l’ambiente circostante ed avviare la presa in carico per un intervento mirato ed efficace. Successivamente è intervenuta la dottoressa Mariangela Lepore, psicoterapeuta Ffm relazionando su “I DAN In età adulta. Il fallimento dell’ideologia anoressico” riportando quanto i disturbi alimentari siano duttili e malleabili ed impossibile trovare un punto di inizio e di fine perché non possibile etichettare. Anoressia e bulimia sono malattie complesse, determinate da condizioni di disagio psicologico ed emotivo, che quindi richiedono un trattamento sia del problema alimentare in sé che della sua natura psichica. L’obiettivo è quello di portare il paziente, attraverso terapie mirate a modificare i comportamenti e l’attitudine, a adottare soluzioni di gestione dei propri stress emotivi che non siano dannose per la propria salute e a ristabilire un equilibrato comportamento alimentare. Possono manifestarsi in persone di diverse età, sesso, provenienza sociale, ma sono solitamente più comuni in giovani donne in età compresa tra i 15 e i 25 anni.

La dottoressa Ramona Tamburro, psicoterapeuta Ffm ha riportato al pubblico presente, con una relazione dal titolo “L’inizio della cura in un percorso multidisciplinare” mettendo al centro del proprio discorso l’importanza del lavoro di equipe, l’esperienza maturata come professionista del settore. La Tamburro ha evidenziato l’importanza di prevedere un intervento precoce, che sia strutturato e si avvalga della collaborazione di diverse figure professionali all’interno di un percorso multidisciplinare in equipe affinché la persona non venga esposta al rischio di interventi frammentari, che possano ledere la storia personale, evolutiva e di disagio. Ma è necessaria una presa in carico multidisciplinare, complessa ed integrata, che garantisca risposte tempestive, unitarie ed omogenee per una maggiore efficacia del trattamento e una migliore prognosi.

A seguire l’intervento della dottoressa Federica Marra, nutrizionista Ffm che ha presentato attraverso la propria relazione “Approccio nutrizionale nel trattamento dei disturbi alimentari”. Il momento di confronto e formazione è stato moderato egregiamente dal giornalista Nicola De Francesco.

Un riscontro importante per quello che è stato definito, dalla presidente di Aido gruppo comunale di Larino Graziella Vizzarri, l’inizio di un percorso territoriale che vedrà altre tappe, sia rivolte alla comunità che agli operatori del settore. Ma che punterà, da settembre, soprattutto su cicli di incontri presso le scuole del territorio affinché i disturbi dell’alimentazione e nutrizione siano affrontate in maniera tempestiva. Altresì, la Vizzarri ha asserito che l’intento dell’associazione Aido, puntando fortemente sulla prevenzione promoverà la costruzione di alleanze tra istituzioni ed enti per una rete efficace a tutela dei cittadini, ma in particolare dei giovanissimi.