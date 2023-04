A spasso nella storia coi bimbi dell'Arca di Noè

TERMOLI. I bambini dell'Education school l'Arca di Noè, nella mattinata di ieri, giovedì 20 aprile, sono stati impegnati in un'uscita didattica presso il Castello Svevo di Termoli, in collaborazione con l'associazione culturale Terzo Millennio.

Grazie al progetto educativo "A spasso nella storia" hanno iniziato, ad ottobre, un vero e proprio viaggio spazio-temporale in giro tra le varie epoche storiche che più hanno segnato la nostra Storia. Perché lo studio della storia fin da piccoli? Perché l'immedesimarsi con essa ci permette di conoscere meglio noi stessi attraverso la conoscenza dei diversi modi di essere degli uomini nel tempo e nello spazio. Oggi tutto quello visto e ascoltato a scuola era reale, dame e cavalieri erano lì ad aspettarli in un vero castello medievale.

Con l'associazione culturale Terzo millennio, la scuola ha messo in atto altri progetti didattici culturali come quello del canto tradizionale del San Sebastiano previsto per il prossimo anno. I bimbi, oltre alla visita al Castello, hanno fatto un giro per il borgo passando per la via più stretta d'Europa, a'Rijecelle, sono passati per il farò ed hanno conosciuto il suo guardiano. Una sosta presso la Cattedrale per poi far ritorno a scuola.

Stupore, meraviglia ed entusiasmo le parole d'ordine del vostro viaggio nel tempo che continua a coinvolgervi oggi ed ogni giorno.

