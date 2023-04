Istituto Achille Pace, la 4B di via Po vince il concorso "Salviamo la nostra terra"

TERMOLI. La classe 4B della scuola primaria di via Po dell'istituto comprensivo Achille Pace di Termoli, vince il primo premio al 3° Concorso "Salviamo la nostra terra", bandito dall'Irase Regione Molise. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 22 aprile presso l'Auditorium dell'Istituto comprensivo I. Petrone di Campobasso alle ore 10:30.

I bambini della classe 4B e la Referente del progetto, ingegnante Loredana Giornetta, hanno concorso presentando un lavoro interdisciplinare che ha toccato un problema attuale che va sempre sensibilizzato, la salvaguardia e la tutela del nostro pianeta alla luce del fatto che come esordisce appunto l'attività didattica "Il nostro pianeta è malato".

I bambini hanno prodotto elaborati grafici, decodificato notizie e personalmente hanno visitato la città di Termoli come dei veri reporter, portando in evidenza luoghi che vanno tutelati, in cui l'incuria dell'uomo a volte purtroppo emerge.

Gli alunni hanno evidenziato anche come il nuovo articolo 41 della Costituzione non si limita al riconoscimento della tutela dell'ambiente come interesse pubblico e nel nuovo comma 3 dall'art.9 nel prevedere che la Repubblica " tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nelle future generazioni" detta il criterio generale di azione dei pubblici poteri per la protezione dell'ambiente, ma i piccoli ci dicono con questo lavoro che l'educazione alla tutela del nostro pianeta deve partire anche dai piccoli gesti, soprattutto dai piccoli gesti. gli alunni Hanno personalizzato a tema una canzone, scritto slogan e realizzato un libro digitale ed un video.

A loro i complimenti dell'insegnante referente.

Galleria fotografica