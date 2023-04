“I sogni diventano realtà”, Francesca Claudia Buri cura il look dei vip

TERMOLI-MILANO. Francesca Claudia Buri, passione make-up. Termolese di nascita, milanese d’adozione. E’ una truccatrice che da anni opera nella città meneghina, principalmente nel settore della TV e dello spettacolo.

Come nasce questa passione l’abbiamo chiesto proprio a lei.

«Fin da quando ero una bambina il trucco ha esercitato in me un'attrazione magnetica: di nascosto "prendevo in prestito" i trucchi di mia madre, mi applicavo il rossetto e passavo i pennelli sulle guance; ma non mi bastava, volevo truccare altri visi, così utilizzavo le mie bambole come fossero modelle, truccandole con quello che avevo a disposizione, pennarelli, penne... insomma, il risultato era un disastro, ma io ne ero soddisfatta!».

Soddisfazione che l’ha spinta sempre più a guardarsi intorno, a cercare di carpire notizie, “rubare” idee e metterle in pratica.

«Crescendo la mia attrazione verso il mondo del makeup diventa sempre più forte, curiosa di testare più prodotti possibili divento assidua frequentatrice di profumerie, osservo e studio i trucchi sulle modelle nelle riviste cercando di replicarli. Così, concluso il mio percorso di studio universitario, decido finalmente di seguire la mia passione e frequentare un'accademia professionale di trucco, in modo da poter apprendere le tecniche di quello che a breve sarebbe diventato il mio lavoro. Arrivano le mie prime esperienze sul campo, inizialmente di affiancamento alle mie insegnanti in sfilate e concorsi di bellezza, poi nel primo lavoro importante di assistente makeup artist in uno spot diretto da Maria Sole Tognazzi: ricordo ancora la paura e l'adrenalina di trovarmi sul mio primo set!».

La svolta arriva quando decide di trasferirsi in una capitale della moda come Milano. Le occasioni non sarebbero mancate e Francesca si sarebbe spinta oltre. Il mondo dello spettacolo, la moda tutto quello che gira nella città meneghina diventava una realtà che lei, aveva visto sulle riviste.

Come si dice “i sogni diventano realtà”. E la realtà si è rivelata meglio della fantasia.

«Nel 2017 mi trasferisco a Milano, senza grandi esperienze e nessuna conoscenza nell'ambiente, ma con un grande desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. Curricula alla mano, passo in rassegna agenzie e produzioni televisive, per propormi come truccatrice; così con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, comincio presto a lavorare nei backstage delle più rinomate produzioni televisive come Rai, Mediaset, Sky, DAZN, Endemol, Magnolia... e con i professionisti più importanti del panorama televisivo e musicale italiano: Gerry Scotti, Enrico Papi, Daria Bignardi, Diletta Leotta, Benedetta Parodi per citarne alcuni, o Francesco Gabbani, Benji e Fede, Alexia, Myss keta, Marracash e tanti altri per quanto riguarda il settore musicale. Nel frattempo, per soddisfare la mia incessante fame di conoscere e affinare nuove tecniche, continuo a frequentare corsi e workshop su argomenti specifici come ad esempio la "pencil technique", o gli effetti speciali da Vittorio Sodano, un big del settore, a livello internazionale».

Passione, maestria, originalità e voglia di fare. Sono queste le parole migliori che contraddistinguono Francesca. Non si ferma mai. E d’estate, nella sua amata Termoli, trova l’ispirazione più grande. Quella marcia in più che solo il mare ti può dare.

«La passione per questo lavoro mi tiene attiva anche durante la stagione estiva che trascorro a Termoli, la mia città d’origine. È in questo periodo che mi dedico alla preparazione delle spose: è un settore che mi da grandi soddisfazioni e a cui dedico molto tempo e attenzione, già dalla prova, che ritengo essere anche più importante del lavoro che andrò a svolgere il giorno del matrimonio. È durante la prova che conosco la sposa, le sue aspettative, i suoi dubbi: insieme studiamo un trucco personalizzato, che tenga conto delle caratteristiche morfologiche e caratteriali, che soddisfi le richieste e valorizzi la sua bellezza. La gratificazione che provo vedendo le loro reazioni, quando a trucco ultimato si guardano allo specchio, mi riporta indietro nel tempo, e mi sento ancora un po’ quella bambina che con soddisfazione truccava le sue bambole… ma oggi il risultato è decisamente migliorato».

Per chi volesse seguirla il suo profilo Instagram è francescaclaudiaburi_makeup

Galleria fotografica